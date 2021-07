XV de France. Jelonch à propos de la dernière action : ''tout le monde voulait aller chercher la gagne''

Le capitaine du XV de France Anthony Jelonch est revenu sur la dernière action du 3e match face à l'Australie et cette pénalité tapée en touche.

''Tous les joueurs ont été grandioses'', lance Galthié après la courte défaite du XV de France en AustralieCe samedi, le XV de France s'est incliné de trois points lors du troisième test face à l'Australie, victorieuse de la tournée. Pourtant, les Bleus ont eu la possibilité d'aller chercher le match nul. Suite au coup de pied de Lolesio, la France a tout donné pour réinvestir le camp des Wallabies jusqu'à hériter d'une pénalité. Mais à l'instar de leurs adversaires, qui ont souvent délaissé les perches pour aller en touche, les Tricolores n'ont pas opté pour le pied. Pourtant, Melvyn Jaminet avait été impérial durant toute la tournée. Même à distance. Mais les Bleus avaient une autre idée derrière la tête : celle d'aller remporter ce match comme l'a expliqué le capitaine tricolore Anthony Jelonch en conférence de presse :

Hier, avant le match on s'était dit que si on avait une dernière opportunité comme ça, tout le monde voulait aller chercher la gagne. En plus, la pénalité était à 50 mètres en coin donc c'était compliqué. Nous, on ne regrette rien de cette dernière action. Je suis très fier de toute l'équipe, de tout ce qu'ils ont fait. Même si cette dernière action ne se termine pas comme on voulait. Je suis un capitaine heureux.