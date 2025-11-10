XV de France. Guillard sort du groupe des 42, un Bordelais le remplace pour les Fidji

On l'avait vu se toucher l'épaule suite à une charge dans le camp sud-africain en première période. Sorti relativement tôt dans la rencontre face aux Boks, le Lyonnais Mickaël Guillard est forfait pour affronter les Fidji, samedi soir à Bordeaux (21h10).
Bochaton monte à Marcoussis
Le 2ème ou 3ème ligne du LOU quitte donc le groupe des 42 joueurs qui préparent le match face aux coéquipiers de Josua Tuisova cette semaine. Pour le remplacer, le staff tricolore a fait appel à Pierre Bochaton.
Le joueur de l’UBB (24 ans, 2 sélections) rejoint donc les Tricolores à Marcoussis. Auteur d’un début de saison convaincant avec Bordeaux, la belle histoire serait que le flanker intègre la feuille devant son public, au Matmut Atlantique.
Vers un retour d'Alldritt
Sinon, le forfait de Mickaël Guillard de Greg Alldritt pour le reste de la tournée d'automne. En manque de leadership face aux Springboks, le XV de France aura bien besoin de l'expérience du numéro 8 rochelais, remonté comme un coucou après son éviction face aux champions du monde.
Une première pour lui sous l'ère Fabien Galthié, puisqu'il n'avait jamais évincé d'un groupe lorsqu'il était disponible, depuis 2020. En 2021, face à l'Argentine, il avait tout de même été placé sur le banc suite à une méforme.
Quoi qu'il en soit, quelque chose nous dit que le Gersois ne sera pas le seul changement effectué par le staff des Bleus en vue de la rencontre face aux phénomènes du Pacifique.
Amis à Laporte
Après le bomb squad, Galthié nous a proposé le pétard squad... En espérant que pour le prochain match, la poudre n'aura pas pris la flotte...
fredo69007
A croire que le staff perd le fil quelle incohérence de donner les 42 avant le match face aux boks... Vu l inefficacité de notre banc il aurait été bon de réfléchir à introduire des profils d impact player, je pense notamment a Moukoro et Tuilagui. Ni Gros, ni Erdoccio n ont ces caractéristiques, Tao n avance plus et Auradou soit tu le fais débuter avec les avantages et les inconvénients que ça représente, mais lui non plus n a pas de profil d impact player. A droite Aldegherri pas sortis alors qu il n'est clairement temps de tourner la page...Curieux de se priver de Falatea notamment qui a ce profil de finisseur et qui n a jamais déçu.
Ma compo
Gros-Marchand-Montagne
Flament-Meafou
Jelonch-Ollivon-Woki
Lucu-NTK
BB-Fickou-Barassi-Penaud
Ramos
Lamothe-Neti-Laclayat-Maximin-Boudehent-Aldritt
Le Garrec-Depoortere
pascalbulroland
Je dois avouer que depuis la fessée de samedi soir ( prévisible ?) , l'envie de suivre nos Bleus avec les 2 tests restant s'est estompé...
J'espère seulement que certains joueurs auront leur chance, et encore, vu le jeu prôné par FG et son staff, seront-ils utilisés à bon escient..?
dusqual
oui c'était prévisible. durant le live du kick off rugby (émission RR), j'avais annoncé la défaite de 15 points. bon je pensais pas être tant dans le vrai, mais je l'ai vue venir à des kms.
pascalbulroland
De mon côté je craignais la fessée plus forte, mais je dois dire que les 20 dernières minutes de nos Bleus ont été une grande gifle tellement ils se sont liquéfiés...
Le constat est dur mais réaliste par rapport au jeu prôné par FG et son staff, et dire que ça va durer jusqu'en 2027...
dusqual
c'est pas tant qu'ils se sont liquéfiés. mais quand galthié lance son bomb squad, erasmus fait quelques ajustements ce qui lui permet d'y résister. il le font sans problème et quand c'est la dernière ligne droite, il réajuste une dernière fois en faisant rentrer des mecs frais derrière, accélère et nous crucifie.
en vrai, heureusement que ça s'arrête, si on doit jouer 10 minutes de plus, on prend deux essais de plus.
le problème c'est que pour avoir une chance de gagner les boks, il faut un rugby total où on brille par l'animation offensive. si on les fait pas courir, on se prendra un mur à chaque fois.
pascalbulroland
Je parle de liquéfiés parce que c'est l'impression qu'ils m'ont donné...
Le coaching de FG, on connait ses qualités...ou pas, j'ai assez râlé de la sortie de nos gros après 7mn en seconde période.
En gros le staff s'est lamentablement planté, et a entrainé avec lui des joueurs qui m'ont semblé perdu parfois dans ce qu'ils voulaient faire alors qu'en face, la tactique était très claire et s'est adapté aux aléas de la partie.