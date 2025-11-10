XV de France. Guillard sort du groupe des 42, un Bordelais le remplace pour les Fidji

Auteur d’un début de saison convaincant avec Bordeaux, la belle histoire serait que le flanker intègre la feuille devant son public, au Matmut Atlantique.

On l'avait vu se toucher l'épaule suite à une charge dans le camp sud-africain en première période. Sorti relativement tôt dans la rencontre face aux Boks, le Lyonnais Mickaël Guillard est forfait pour affronter les Fidji, samedi soir à Bordeaux (21h10).

Bochaton monte à Marcoussis

Le 2ème ou 3ème ligne du LOU quitte donc le groupe des 42 joueurs qui préparent le match face aux coéquipiers de Josua Tuisova cette semaine. Pour le remplacer, le staff tricolore a fait appel à Pierre Bochaton.

‘‘Pas au niveau’’, le XV de France assume le revers glaçant contre l’Afrique du Sud

Le joueur de l’UBB (24 ans, 2 sélections) rejoint donc les Tricolores à Marcoussis. Auteur d’un début de saison convaincant avec Bordeaux, la belle histoire serait que le flanker intègre la feuille devant son public, au Matmut Atlantique.



Vers un retour d'Alldritt

Sinon, le forfait de Mickaël Guillard pourrait ouvrir la voie au retour de Greg Alldritt pour le reste de la tournée d'automne. En manque de leadership face aux Springboks, le XV de France aura bien besoin de l'expérience du numéro 8 rochelais, remonté comme un coucou après son éviction face aux champions du monde.

''J’avais besoin d’un petit peu d’amour'' : écarté face aux Springboks, Greg Alldritt à coeur ouvert sur sa situation

Une première pour lui sous l'ère Fabien Galthié, puisqu'il n'avait jamais évincé d'un groupe lorsqu'il était disponible, depuis 2020. En 2021, face à l'Argentine, il avait tout de même été placé sur le banc suite à une méforme.

Quoi qu'il en soit, quelque chose nous dit que le Gersois ne sera pas le seul changement effectué par le staff des Bleus en vue de la rencontre face aux phénomènes du Pacifique.