XV de France. Galthié sort les 'gros mots' et les gros bras pour Dublin : appel à un arbitrage juste, Ntamack et banc XXL

Banc surdimensionné, retour de Ntamack,… Fabien Galthié justifie ses choix forts avant le déplacement en Irlande. Un match sous haute tension où le coach tricolore met déjà la pression sur l’arbitrage.

Pour ce déplacement brûlant à l’Aviva Stadium, Fabien Galthié a tranché dans le vif. Comme face à l’Italie, le XV de France se présentera avec un banc ultra-fourni devant : 7 avants pour 1 seul trois-quart. Une stratégie coup de poing qui interroge mais que le sélectionneur assume pleinement : "C’est lié au profil des joueurs les plus compétitifs en ce moment. On lit ce qu’on a sous les yeux, on s’adapte à l’adversaire."

Une composition robuste pour le XV de France : Galthié envoie du lourd pour faire tomber l’Irlande Le retour de Romain Ntamack, suspendu depuis le match face au Pays de Galles, ramène un taulier à la charnière. Sera-t-il dans le rythme ? "Il s'est entraîné avec nous pendant tout le Tournoi. Il est dans la dynamique collective et la réponse, il nous l'apportera samedi." Fickou, lui, devra patienter un peu plus pour retrouver sa place de patron du milieu de terrain, malgré sa reprise. Quant à Damian Penaud, "il est prêt. Théo est rentré en Italie et a fait un très bon match et je le félicite. Damian fait son retour parce qu’il a un potentiel certain."

L’Irlande toujours aussi forte : "Pas de maillon faible, même sans Sexton"

6 Nations. Brian O’Driscoll met en garde l’Irlande face au banc XXL du XV de FranceInterrogé sur la force actuelle du XV du Trèfle, Galthié n’a pas cherché à jouer la carte de l’intox. "Depuis 2020, ils ont perdu seulement deux matchs à la maison, dont un contre nous." Il rappelle que les Irlandais, même orphelins de Jonathan Sexton, restent une machine de guerre bien huilée. Et ceux qui espéraient voir une faille chez Sam Prendergast peuvent oublier : "Il est bien entouré, il sera surtout pas un maillon faible." Galthié préfère insister sur la qualité collective de l’adversaire : "C’est une équipe incroyablement complémentaire, stratégique, qui maîtrise son rugby." Bref, du lourd.

Le XV de France veut imposer son tempo… avec l’aide de l’arbitre

Pour rivaliser, la France veut imposer son rythme, notamment dans les rucks et sur les phases statiques. Mais pour ça, Fabien Galthié met déjà la pression sur le corps arbitral : "Tout dépendra de qui aura le ballon. Il faut jouer notre rugby. En face, l'Irlande va nous en empêcher. On veut être jugés de manière équitable sur la mêlée, les ballons portés et le jeu au sol." Une manière subtile de rappeler que le souvenir de certaines décisions arbitrales passées est encore bien présent dans les têtes. Personne n'a oublié l'essai accordé à James Lowe en 2023, malgré un passage évident en touche aux yeux de tous, dans le stade, comme devant la télé.

Malgré la tension autour de ce choc au sommet, Galthié martèle un message clair à ses joueurs : liberté et plaisir. Un mantra qui n’a pas bougé depuis sa prise de fonction. "Quand ils entrent sur le terrain, les joueurs sont libres. Ils prennent des décisions stratégiques, notamment Thomas Ramos." Ce cadre de liberté encadrée, c’est la pierre angulaire du management bleu depuis 6 ans. Et ça, même une défaite à Dublin ne viendra pas le remettre en question.

Une revanche déguisée après la Coupe du Monde ?

Si Galthié refuse de parler de revanche, difficile de ne pas voir dans ce match un gros test mental pour ce groupe qui a quitté son Mondial à domicile bien trop tôt. "On a une vision structurée, avec un vrai projet de développement des joueurs. Ce match, c’est une étape, pas une finalité." Un discours posé, mais qui cache mal l’envie féroce de montrer que cette équipe de France a retenu les leçons. Notamment celle de la Coupe du monde et du quart de finale perdu face à l'Afrique du Sud.

6 Nations. La leçon sud-africaine a-t-elle été retenue ? Le XV de France au révélateur irlandais dans ce secteur cléDepuis 2020, l’Irlande a transformé l’Aviva en citadelle imprenable. 31 matchs à domicile, 29 victoires. Seules la France et la Nouvelle-Zélande ont réussi à s’imposer à Dublin. Ce contexte brûlant, Galthié et son staff veulent le transformer en carburant : "Ce défi immense, c’est exactement ce qu’on cherche." Si les Bleus veulent encore croire au titre, c’est maintenant qu’il faut frapper.

Derrière ce choc, il y a aussi une belle histoire entre les Bleus et leurs supporters. En quête d'un deuxième titre, la bande à Dupont sait qu’elle peut compter sur ses fidèles. Galthié le dit à sa manière : "Jouons ce match avec plaisir, ambition et liberté." Et nous, on vous donne rendez-vous samedi, pour vibrer ensemble devant ce qui s’annonce déjà comme le sommet du Tournoi 2025.