6 Nations. Brian O’Driscoll met en garde l’Irlande face au banc XXL du XV de France

Et si le vrai duel de samedi dans le 6 Nations, c’était sur le banc ? BOD mise sur un 6-2 costaud pour l’Irlande face au 7-1 extrême de Galthié. L’Aviva va trembler.

Ce samedi, le Tournoi nous offre un classique aux enjeux XXL : France-Irlande, un duel qui pourrait (devrait ?) bien sceller le sort du 6 Nations. À quelques jours de ce choc, Brian O’Driscoll a pris la parole.

6 Nations. La leçon sud-africaine a-t-elle été retenue ? Le XV de France au révélateur irlandais dans ce secteur cléEt comme souvent, la légende irlandaise, livre une analyse pertinente. Selon lui, pour espérer rivaliser avec les Bleus, le XV du Trèfle devra s’armer d’une puissance de feu supplémentaire sur le banc. En clair : matcher les Français devant ou couler.

Un banc avec 7 avants qui impressionne

Pourquoi cet avertissement ? Parce que la France version 2025 pousse sa version du "bomb squad" encore plus loin. Face à l’Italie, Galthié avait osé un banc à 7 avants pour 1 seul trois-quart. Un pari audacieux, rendu possible par la polyvalence de joueurs comme Boudehent ou Jégou, pour ne citer qu'eux.

6 Nations. La presse étrangère le confirme : cet Irlande - France, c’est le vrai 'Crunch' du TournoiEt ç'a été payant avec des essais marqués juste après les changements. Malgré tout, O’Driscoll, lui, pensait que cette stratégie resterait dans le placard pour un rendez-vous comme celui de Dublin. Mais le staff tricolore opte une fois de plus pour cette tactique certes risquée, mais réfléchie. Avec un temps de jeu qui pourrait être record, avoir un nouveau pack sous la main à faire entrer avant la 60e pourrait être déterminant.

L’Irlande doit-elle vraiment suivre le tempo français ?

« Je serais vraiment surpris », avait pourtant lâché O’Driscoll pour Off The Ball via Planet Rugby, convaincu que les Bleus reviendraient à un plus classique 6-2. Mais les Français activent à nouveau le mode le bulldozer avec Marchand, Baille ou encore Meafou sur le banc. En face, les Irlandais doivent-ils répondre à l'identique ? Et surtout, le peuvent-ils ?

L’ancien centre plaide pour un banc musclé côté Trèfle, capable de rivaliser. Quitte à bricoler derrière (et à perturber les repères communs ?) : « Crowley peut jouer 15 ou 12, Keenan peut glisser à l’aile… Il faut de la flexibilité, mais surtout de la puissance. » Une chose est sûre, ce choc promet d'être tactique. Car ce rendez-vous au sommet ne se résumera pas à un concours de mêlées et de percussions.

XV de France. Après le 'French Flair', le ‘French chaos’ : un vrai poison pour l'Irlande selon Paul O'ConnellO’Driscoll le rappelle : « C’est à qui jouera le mieux le jour J, c’est aussi simple que ça. » Autrement dit, il faudra les watts devant, mais aussi la tête froide et un Dupont hors tempo côté bleu. Ça fait beaucoup de conditions pour battre cette France imprévisible et son "French Chaos" qui laisse planer un vent de doute au-dessus de Dublin et de l'Aviva Stadium cette semaine.