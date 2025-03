Une composition robuste pour le XV de France : Galthié envoie du lourd pour faire tomber l’Irlande

Dupont capitaine, Barassi titulaire, un banc costaud… Découvrez la compo des Bleus pour défier l’Irlande ce samedi dans le cadre de la 4e journée du 6 Nations.

On l’attendait avec impatience, la voilà enfin : la composition du XV de France qui défiera l’Irlande ce samedi à l’Aviva Stadium. Et comme souvent avec Fabien Galthié, il y a de la continuité, mais aussi quelques surprises qui font causer.

Une charnière taulière et des choix forts devant

Sans surprise, Dupont mènera les Bleus avec le brassard, épaulé par Ntamack à l’ouverture. Une paire 9-10 qui se connaît par cœur, mais qui pourrait manquer d'automatismes. L'ouvreur du Stade Toulousain fait son retour après sa suspension suite à son carton rouge reçu face au Pays de Galles.

XV de France. Après le 'French Flair', le ‘French chaos’ : un vrai poison pour l'Irlande selon Paul O'ConnellDevant, le pack affiche du lourd, avec la paire Flament-Guillard en deuxième ligne, et un trio Cros, Boudehent, Alldritt qui sent bon la complémentarité. Le Rochelais, gêné à l'aine en début de semaine, tient bien sa place. Tandis que Meafou, qui a été victime d'une infection pulmonaire, aura un rôle de finisseur. Cela pourrait faire la différence en cours de partie au sein d'un banc avec ses avants.

Barassi préféré à Fickou, la jeunesse au rendez-vous

Au centre, Galthié a tranché : Barassi sera associé à Moefana. Un choix audacieux, Fickou payant sans doute un retour un peu court. La paire, qui manque encore d'expérience commune, est attendue au tournant face à des Irlandais qui, à l'inverse, se connaissent parfaitement. La bataille du milieu de terrain sera déterminante pour la victoire finale.

6 Nations. La presse étrangère le confirme : cet Irlande - France, c’est le vrai 'Crunch' du TournoiAux ailes, Penaud fait (logiquement) son retour et Bielle-Biarrey continue d’apporter vitesse et finition, tandis que Ramos, toujours aussi fiable face aux perches, retrouve son poste de prédilection.

Un banc à fort impact

Côté remplaçants, le staff a misé sur la puissance avec Meafou et Auradou, mais aussi sur la polyvalence de Jelonch dans la cage et en 3e ligne ainsi que celle de Jegou, qui pourrait éventuellement glisser au centre. En effet, Lucu est le seul 3/4 sur le banc. Un choix audacieux comme en Italie. Ce "bomb squad" à la française aura-t-il le même impact ?

XV de France 1 Gros 2 Mauvaka 3 Atonio 4 Flament 5 Guillard 6 Cros 8 Alldritt 7 Boudehent 9 Dupont 10 Ntamack 11 Bielle-Biarrey 12 Moefana 13 Barassi 14 Penaud 15 Ramos 16 Marchand 17 Baille 18 Aldegheri 19 Meafou



20 Auradou 21 Jegou 22 Jelonch 23 Lucu

Un XV équilibré, entre cadres expérimentés et jeunes talents affamés. Face à une Irlande pragmatique et chirurgicale, les Bleus devront surtout maîtriser leur discipline et imposer leur rythme dès les premières minutes. Ce France-Irlande a déjà des allures de finale du Tournoi… Vivement samedi !

