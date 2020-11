XV de France Féminin - Retour de Safi N'Diaye pour la revanche face aux Anglaises

Le staff du XV de France Féminin a dévoilé la composition pour affronter les Anglaises ce samedi à Twickenham.

Après la lourde défaite encaissée par nos Bleues à Grenoble la semaine dernière (10 à 33), le staff du XV de France composé d'Annick Hayraud, Cherouk Samuel et Eymard Stéphane, aurait pu tout modifier. Mais la continuité d'un groupe se fait également dans les défaites. Pour cela, on ne verra que 4 changements pour affronter les Anglaises ce samedi 13 heures à Twickenham, en direct sur France 2.

On note donc le retour d'une cadre de cette équipe avec Safi N'Diaye (75 sélections) qui revient en seconde ligne à la place de Coumba Diallo, qui a pourtant fait un match plein la semaine dernière. Au centre, Carla Niesen est sortie sur un choc impressionnant et a subi une commotion avec la numéro 8 adverse. On verra donc une nouvelle paire de centre avec Jade Ulutule de Rennes et Elise Pignot de Romagnat. Romane Ménager rejoint le banc des remplaçantes, laissant sa place à Cyrielle Banet, tout comme Jessy Trémoulière.