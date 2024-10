XV de France. Entre jeunes cracks et ‘’premiums’’ : la liste probable des 42

Dans la journée, le sélectionneur Fabien Galthié devrait présenter la liste des 42 joueurs qui prépareront la tournée de novembre à Marcoussis.

Alors que la tournée d’automne approche à grands pas, Fabien Galthié s'apprête à dévoiler la liste des 42 joueurs retenus pour représenter le XV de France. Une occasion parfaite pour le sélectionneur de mélanger expérience et jeunesse qui n'attend qu'une chose : taper dans l’œil du staff tricolore.

Le retour des cadres

On ne change pas une équipe qui gagne, surtout quand elle est composée de joueurs « premium ». Beaucoup feront leur grand retour. Antoine Dupont, qui devrait logiquement récupérer son brassard de capitaine après son absence post-Mondial, sera de la partie. Il sera accompagné des incontournables Peato Mauvaka, Julien Marchand, Uini Atonio, Charles Ollivon et Grégory Alldritt, pour ne citer qu’eux.

Le demi d’ouverture Romain Ntamack, quant à lui, est forfait, au moins pour le premier match face au Japon. Selon le Midi Olympique, c’est Thomas Ramos qui aurait les faveurs du staff pour le poste d’ouvreur devant Matthieu Jalibert. Léo Berdeu, en concurrence avec Antoine Hastoy, pourrait faire sa réapparition à ce poste après de bons débuts cette saison.

Les gagnants de 2024

Les matchs de cet été en Argentine ont permis à certains de marquer de précieux points auprès du staff. Parmi eux, Alexandre Roumat (Toulouse) et Mickaël Guillard (Lyon) continuent de monter en puissance. Ils devraient se glisser dans cette liste des 42, aux côtés d’autres révélations comme Théo Attissogbe (Pau). Le pilier lyonnais Sébastien Taofifenua est également dans les discussions pour faire partie du groupe, renforçant la profondeur des Bleus à un poste clé.

Les petits nouveaux

La jeunesse française ne manque pas de talents qui frappent à la porte, et Fabien Galthié ne devrait pas s’en priver. Marko Gazzotti, élu meilleur joueur de la Coupe du monde U20 2023, impressionne en club avec l'UBB. Le numéro 8 au fort potentiel, pourrait bien connaître son premier rassemblement. Autre phénomène : Tevita Tatafu, le pilier droit tongien devenu éligible pour la France, est prêt à en découdre. Le staff va pouvoir le mesurer à Atonio, Falatea ou encore Colombe, les habitués du poste.

Ce n’est pas tout, Joshua Brennan, le jeune deuxième-ligne toulousain, fils de l’ancien international Trevor Brennan, continue son ascension. Sa polyvalence et ses performances en club lui donnent toutes les chances d’intégrer cette nouvelle vague tricolore.

Plein de regrets, cet ancien stadiste confie : ''On dit que le rugby est une famille… À Toulouse, c’est vraiment le cas !''

Quelles solutions à l'ouverture et au centre ?

Avec la blessure de Ntamack, la hiérarchie à l’ouverture est chamboulée. Thomas Ramos pourrait ainsi retrouver une place de titulaire au poste de 10, laissant le poste d’arrière à Léo Barré. Derrière eux, Matthieu Jalibert et Antoine Hastoy tenteront d’intégrer les 23, jouant sur leur polyvalence 10/15.

XV de France. Ntamack ? Depoortère ? Qui seront les grands absents de la tournée de novembre ?

Au centre, l’éternel Gaël Fickou sera bien présent, mais qui pour l’accompagner ? La blessure de Nicolas Depoortère et la suspension de Yoram Moefana rebattent les cartes. Paul Costes ou Emilien Gailleton pourraient se glisser dans la liste tandis que Danty et Frisch seront en concurrence pour une place dans le XV de départ.

Et en troisième ligne ?

La troisième ligne tricolore déborde de talents. Les habituels Ollivon, Alldritt, Jelonch et Cros seront évidemment de la partie, mais les jeunes ont faim. Marko Gazzotti et Lenni Nouchi, tous deux champions du Monde U20, pourraient venir bousculer la hiérarchie. L’infatigable Pierre Bochaton et l’expérimenté Alexandre Roumat complètent ce poste déjà bien fourni. Sans oublier Paul Boudehent, devenu un taulier du vestiaire rochelais.

Le groupe des 42 qui sera dévoilé ce mercredi aura fière allure. Entre le retour des cadres et l'arrivée de jeunes prometteurs, Fabien Galthié et son staff auront l'embarras du choix. La tournée d’automne s’annonce passionnante, avec un choc face aux All Blacks le 16 novembre prochain.

Le groupe probable des 42 selon le Midi Olympique :

Piliers gauches : Jean-Baptiste Gros, Reda Wardi, Sébastien Taofifenua

Talonneurs : Julien Marchand, Peato Mauvaka, Gaëtan Barlot (ou Maxime Lamothe)

Piliers droits : Uini Atonio, Georges-Henry Colombe, Sipili Falatea, Tevita Tatafu

Deuxièmes lignes : Pierre Bochaton, Thibaud Flament, Mickaël Guillard, Emmanuel Meafou, Romain Taofifenua

Troisièmes lignes : Grégory Alldritt, Pierre Boudehent, François Cros, Anthony Jelonch, Charles Ollivon, Alexandre Roumat, Marko Gazzoti (ou Joshua Brennan), Lenni Nouchi (ou Temo Matiu)

Demis de mêlée : Antoine Dupont, Nolann Le Garrec, Maxime Lucu

Demis d’ouverture : Thomas Ramos, Matthieu Jalibert, Léo Berdeu

Centres : Gaël Fickou, Antoine Frish, Émilien Gailleton, Jonathan Danty, Paul Costes, Antoine Hastoy (ou Arthur Vincent)

Ailiers : Théo Attissogbe, Louis Bielle-Biarrey, Matthis Lebel, Damian Penaud, Gabin Villière (ou Antoine Hastoy numériquement)