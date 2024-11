XV de France. EDITO. George-Henri Colombe, ce ''pop-corn'' de 140 kilos

Mis au supplice face aux All Blacks, largement chahuté contre l'Argentine, G-H Colombe a explosé comme du pop-corn en mêlée cet automne. Avec son gabarit monstrueux, le futur toulousain doit mieux faire.

D'abord, des excuses. Parce qu'on aime vraiment pas se prêter à cet exercice. Mais puisque l'essence même de notre métier consiste à essayer d'être le plus juste possible et donc à souligner le bon et le moins bon du microcosme rugbystique, on tenait à évoquer un point complètement étouffé par le bilan 5 étoiles du XV de France cet automne, et les déclarations faites ici et là.

Celui qui vit Georges-Henri Colombe, pilier droit de 140 kilos de son état, se faire maltraiter en bonne et due forme par ses vis-à-vis dans le labeur le plus traditionnel du poste : la mêlée. Monté sur le toit du stade de France à chaque mêlée contre les All Blacks, le Rochelais avait explosé comme du pop-corn face à Tamaiti Williams et son gabarit similaire au sien.

XV de France ''J'ai eu une gastro, j'étais mal en point'', ce Tricolore en mode survie face aux Blacks

En apprenant que ledit "G-H" avait été malade toute la semaine (et incertain jusqu'au coup d'envoi) mais dû livrer 70 minutes d'une grosse bataille face aux Blacks suite à la sortie prématurée de Tatafu, on ravala notre salive, en saluant son courage.

Reste qu'une semaine plus tard face à l'Argentine, tête contre tête avec la table basse (1m76 pour 108kg) des Pumas Thomas Gallo, Colombe a de nouveau laissé apparaître de gros signes de faiblesse en mêlée. Sanctionné dès sa première épreuve de force (52ème minute) vendredi soir, chahuté sur les suivantes et régulièrement relevé ou amené au sol sans révolte par le gaucher de Trévise, le droitier tricolore a (vraiment) marqué le pas dans l'exercice.

Le gros nounours doit devenir kung-fu-panda

Rédhibitoire pour la suite, à un poste où nombre d'éléments n'ont fait carrière uniquement que sur leur tenue en mêlée ? Cette dernière étant par définition l'une des sciences les plus inexactes du rugby, on jurerait que non.

Tout en affirmant que Colombe a beau être un potentiel incroyable à ce poste de numéro 3, il ne pourra jamais prétendre sérieusement à la succession d'Atonio sans devenir plus stable sur les appuis, plus dur, méchant et roublard au moment de se mettre en flexion. Aussi impressionnant soit-il - par moment - ballon en main et au grattage.

AMATEUR. + 5 divisions à l’intersaison : ce pilachou de 130kg a connu la plus grosse progression de l’année en France

On sait qu'il y travaille depuis des années. Mais passée la surprise de ses débuts en Bleu, le gros nounours devra désormais redoubler d'efforts pour regagner du galon à La Rochelle d'abord, puis éviter de se faire encore châtier par les "clients" du Tournoi des 6 Nations (Porter, Genge...), cette fois. Soit 3 mois pour de nouveau être capable d'évoquer Kung-Fu-Panda.