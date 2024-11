XV de France. Dupont, Mauvaka, Villière, ces Bleus tout proches d'une marque mythique

Forts d'une troisième victoire face aux All Blacks, certains Tricolores se rapprochent d'une marque établi par des légendes du XV de France comme Benazzi, Pelous ou Califano.

Samedi dernier, le XV de France a frappé fort une fois de plus. En triomphant des All Blacks (30-29) dans un match au couteau, les Bleus ont enchaîné une troisième victoire consécutive contre les triples champions du monde.

Un exploit qui fait de Fabien Galthié le premier sélectionneur français à battre les Néo-Zélandais à trois reprises.

Mais le manager des Bleus n’est pas le seul à pouvoir bomber le torse. Plusieurs joueurs du groupe tricolore peuvent désormais se targuer d’avoir atteint cette barre symbolique de trois victoires face aux Blacks. Et parmi eux, deux Toulonnais qui faisaient leur grand retour : Jean-Baptiste Gros et Gabin Villière.

À une victoire d’un cercle très fermé

En compagnie de Peato Mauvaka, Thibault Flament, Grégory Alldritt, Antoine Dupont, Gaël Fickou et Romain Taofifenua, les deux Rouge et Noir se rapprochent d’une marque historique.

Avec trois succès au compteur, ils ne sont qu’à une petite longueur du record de quatre victoires contre les Blacks, détenu par cinq légendes du rugby français : Abdelatif Benazzi, Christian Califano, Émile Ntamack, Fabien Pelous et Jean-Luc Sadourny.

Une quête qui continue

Ce record, vieux de deux décennies, est à portée de main pour cette génération dorée, qui semble avoir pris la mesure d’une équipe néo-zélandaise toujours redoutable. Dupont, leader incontesté de cette équipe, et Mauvaka, impressionnant physiquement lors de cette tournée, incarnent à merveille cette nouvelle vague française capable de rivaliser avec les meilleurs.

Rendez-vous en 2025, à l'occasion de la tournée d'été en Nouvelle-Zélande, pour tenter d’égaler (ou dépasser) ce cercle très fermé. Cependant, on sait que les "premiums" restent au repos en juillet, la tâche s'annonce donc d'autant plus difficile pour nos Tricolores. En attendant, on peut se poser une question : cette génération des Mauvaka et autres Flament ne va-t-elle pas complètement redéfinir notre rapport de force face aux Blacks ?