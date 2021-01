XV de France - Des nouveaux forfaits remplacés par Thierry Paiva et un jeune Rochelais

Le XV de France connaît encore des blessés avec deux premières lignes. Un Bordelais vient en renfort.

On peut dire que le XV de France vit une hécatombe quand on compte le nombre de forfaits. Avant l'annonce de la liste, Romain Ntamack s'est blessé à la machoire et a dû être opéré. On peut espérér un retour pour l'Écosse après son absence confirmé pour le match d'ouverture face à l'Italie et celui de l'Irlande. Thomas Ramos est également absent, souffrant d'une pubalgie et remplacé par Vincent Rattez. On continue la liste avec Swan Rebbadj, le deuxième ou troisième ligne de Toulon qui n'a pas pu être aligné face au Stade Français ce dimanche.Thomas Lavault prendra sa place. Hier, nous apprenions la blessure de 2 nouveaux joueurs : Uini Atonio, Jean-Baptiste Gros.

Ils seront respectivement remplacés par Dorian Aldegheri et le Bordelais Thierry Paiva. Ce dernier a longtemps assumé le rôle de gaucher sous le maillot bordelais lorsque Jefferson Poirot était absent. Paiva a connu les équipes jeunes chez les Bleus et son palmarès n'est pas à oublier : champion de France espoirs avec l'UBB en 2016, Vice-champion d'Europe moins de 18 en 2013 et demi-finaliste de la Coupe du monde moins de 20 en 2015. A 25 ans, Paiva est un pur produit de la formation bordelaise avec un passage en Pro D2 durant une saison de prêt à Carcassonne en 2018-2019.