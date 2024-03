6 Nations. Sans Woki et Tuilagi, les changements audacieux du XV de France pour le Pays de Galles

Ça bouge dans les rangs du XV de France ! Après la déconvenue historique face à l'Italie, le staff tricolore songe à bousculer la hiérarchie, et à s'appuyer sur de nouveaux joueurs !

La jeunesse mise à l'honneur

Comme évoqué un peu plus tôt dans la semaine, la rencontre face au XV du Poireau, qui ne compte aucune victoire dans le Tournoi, devrait être l'occasion de chambouler l'équipe. Pour cela, Galthié n'a que l'embarras du choix, et depuis plusieurs semaines, de nouvelles têtes font leurs preuves à Marcoussis.

Pour commencer, ce dimanche, Thomas Ramos devrait être titulaire en qualité d'ouvreur et pour l'accompagner, un certain Nolann Le Garrec devrait aussi commencer le match. Le joueur du Racing 92 connaîtra alors sa première titularisation à l'échelle internationale, après jouer la doublure de Maxime Lucu depuis le début de la compétition.

Ensuite, ce n'est désormais plus une surprise, mais Nicolas Depoortère devrait aussi être titulaire au coup d'envoi face au Pays de Galles. Le Bordelais a rongé son frein depuis quelques semaines, mais a toujours répondu présent en club, au point de s'offrir une première cape au Principality Stadium de Cardiff. Étincelant la semaine dernière avec l'UBB, l'ancien membre de l'équipe de France u20 sera associé à Gaël Fickou, et profite évidemment du carton rouge de Jonathan Danty.

Enfin, si Thomas Ramos portera le numéro 10, qui aura l'occasion d'enfiler le 15 ? Eh bien une autre jeune pousse, en la personne de Léo Barré, qui depuis presque un an, est un habitué des convocations en Bleu. Le joueur du Stade Français a explosé cette saison, et a même devancé des profils plus expérimentés comme Jaminet, ou encore Brice Dulin. Sous les chandelles de Cardiff, il sera intéressant de voir évoluer ce talent brut.

XV de FRANCE 1 C.Baille 2 J.Marchand 3 U.Atonio 4 T.Flament 5 E.Meafou 6 F.Cros 8 G.Alldritt 7 C.Ollivon 9 N.Le Garrec 10 T.Ramos 11 L.Bielle-Biarey 12 N.Depoortère 13 G.Fickou 14 D.Penaud 15 L.Barré

Les six joueurs relâchés

Parmi les six joueurs relâchés par Galthié et ses adjoints, de vraies surprises apparaissent ! Premièrement, le jeune Posolo Tuilagi a été mis à disposition de son club, après avoir joué chacun des matchs du Tournoi. Ce dernier a été malade cette semaine, et a manqué plusieurs séances d'entraînement, ceci explique cela.

Ce n'est pas tout pour la deuxième ligne, car Cameron Woki a aussi été relâché par le XV de France. Le seconde ligne du Racing 92 avait pourtant été titulaire lors du dernier mondial, et avait commencé le Tournoi des 6 Nations en tant que tel. Évidemment, le retour de Flament et l'arrivée attendue de Meafou n'y sont pas pour rien.

Ensuite, les quatre autres joueurs sont Pierre-Louis Barassi, qui n'a été convoqué que pour cette rencontre, comme Antoine Hastoy qui fait déjà l'aller-retour. Derrière, Émilien Gailleton continuera de jouer avec la Section Paloise, et n'aura pas sa chance tout de suite ! Enfin, Dany Priso avait été pressenti pour être sur le banc des remplaçants, mais ne sera finalement pas de la partie.

