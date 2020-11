XV de France - Coup d'arrêt pour Anthony Bouthier, blessé au genou

L'arrière de Montpellier et du XV de France Anthony Bouthier souffre d'une entorse du genou gauche et sera absent plusieurs semaines.

Blessé à l'entraînement ce mercredi avec le XV de France, l'arrière de Montpellier et du XV de France Anthony Bouthier va manquer plusieurs semaines de compétition. Son absence est estimée à six semaines. Il postulait face aux Fidji et aurait pu être aligné face à l'Écosse suite à l'annulation du match face aux Îliens. Suite à des examens passées à Montpellier, il souffre d'une rupture du ligament latéral interne du genou gauche comme l'annonce le Midi Libre. Le joueur de 28 ans s'était imposé au poste d'arrière sous les ordres de Fabien Galthié, remisant le Toulousain Thomas Ramos sur le banc. Ses relances, son jeu aérien et sa longueur au pied ayant convaincu le staff tricolore. Du côté du MHR, on comptait sur lui en championnat puis en Coupe d'Europe.