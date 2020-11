Touché à un genou, Anthony Bouthier pourrait manquer les Fidji

L'arrière du XV de France a dû quitter ses coéquipiers après l'entraînement à haute intensité des Bleus, ce mercredi.

C'est une mauvaise nouvelle pour le joueur français qui devait jouer le premier match du XV de France à Vannes, ce dimanche face au Fidji. Anthony Bouthier, arrière du MHR, a dû quitter ses coéquipiers seulement quelques minutes après le début de l'entraînement à haute intensité des Bleus, ce mercredi.

Touché au genou gauche après avoir été pris en porte-à-faux, Bouthier a rejoint les vestiaires en boitant avant de retourner sur le bord du terrain, glacé posé, selon les informations de la presse présente et autorisée durant cet entraînement. Or, dans 4 jours, il était en bonne position pour affronter les Fidjiens dans l'enceinte de son club de coeur, Vannes, chez qui il a évolué durant 5 saisons. Si la blessure s'avère plus grave que prévue, Thomas Ramos prendrait le poste d'arrière titulaire.