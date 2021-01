XV de France - Coly, Ponpon et Fischer, premiers partenaires des Bleus pour le Tournoi

On connait trois des cinq joueurs qui doivent venir aider le XV de France à préparer le Tournoi des 6 Nations 2021. Alexandre Fischer fait son retour.

Pas de Rattez, mais Penaud : la liste des 37 de Galthié pour le 6 Nations37, c'est le nombre d'internationaux que Fabien Galthié pourra avoir sous ses ordres pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Les différentes parties concernées, les clubs, la Ligue et la Fédération, se sont entendues sur ce nombre. Mais aussi sur le fait que le staff peut appeler cinq joueurs supplémentaires pour atteindre le total idéal de 42 éléments selon Galthié. Dans un premier temps, aucun nom n'avait filtré. Il fallait que le sélectionneur et ses adjoints discutent avec les clubs. En effet, cette fois-ci, l'encadrement ne pouvait pas faire appel aux septistes. Cette semaine, trois des cinq renforts ont été dévoilés à commencer par le demi de mêlée de Mont-de-Marsan, et champion du monde U20 en 2019, Léo Coly.



Il aurait dû être accompagné par un autre champion du monde, Sacha Zégueur, titré à deux reprises l'équipe de France des moins de 20 ans, mais le joueur d'Oyonnax s'est blessé aux ligaments croisés. C'est donc le jeune troisième ligne de Colomiers Waël Ponpon qui le remplace. Une semaine folle pour ce joueur, jamais retenu dans les catégories de jeunes, qui vient de signer son premier contrat pro. Il ne sera pas le seul 3e ligne supplémentaire puisque Alexandre Fischer a également été retenu. Le joueur de Clermont faisait partie de la liste initiale de Fabien Galthié en janvier 2020 pour préparer le Crunch. Mais il s'est blessé et n'avait plus été rappelé même pour la Coupe d'Automne des nations. Via L'Equipe, Azéma a précisé qu'il participerait aux trois premiers jours de préparation avant de revenir en club. On peut donc imaginer qu'il y aura du roulement parmi les cinq renforts.