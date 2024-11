XV de France. ''Ça relève presque du génie'', pourquoi Thomas Ramos est bien plus qu'un 'remplaçant' à l'ouverture ?

Thomas Ramos, l’homme de la tournée d’automne : buteur précis, stratège et leader, le Toulousain a conquis coéquipiers et légendes du rugby. Voici pourquoi il est désormais essentiel.

Aligné à l’ouverture lors de la tournée d’automne avec le XV de France, Thomas Ramos s’impose comme une pièce maîtresse du jeu tricolore. Si la concurrence avec Matthieu Jalibert faisait débat avant le début de la tournée, le Toulousain a réussi à mettre tout le monde d’accord, y compris d’illustres anciens joueurs. Son intelligence de jeu, sa précision au pied et sa complicité avec Antoine Dupont sont devenues des atouts cruciaux pour les Bleus, qui ont brillé cet automne.

L’intelligence de jeu au service du collectif

S’il préfère jouer à l’arrière de son propre aveu, Thomas Ramos prouve qu’il excelle également avec le numéro 10 dans le dos. Christophe Lamaison, légende du rugby français, ne tarit pas d’éloges via Sud Ouest : « Il est capable de faire des choses extraordinaires, ça relève presque du génie. […] Peu importe son numéro dans le dos, il essaie de bonifier toutes les situations. »

Sa polyvalence, couplée à son mental d’acier et à sa fiabilité en tant que buteur, en fait un atout incontournable. Pour Lamaison, Ramos incarne ce qu’un numéro 10 doit être : un joueur en qui ses partenaires ont une confiance totale. « Le personnage Ramos a cette aura qui fait que c’est un gros fédérateur. Il ne lâche rien. Dans les petits clubs, on dirait que c’est un "pénible". »

Au-delà de ses qualités techniques, Ramos brille par sa capacité à s’adapter aux exigences du jeu. Olivier Magne souligne pour Rugbyrama : « C’est lui qui a imprimé la stratégie collective. Il a donné le tempo, il a joué juste. Quel joueur, franchement. » Ce sens tactique a été déterminant, notamment face à des adversaires aussi redoutables que la Nouvelle-Zélande. Savoir ralentir le jeu, attendre le bon moment pour accélérer et prendre les bonnes décisions sous pression sont des qualités précieuses à ce niveau.

Une association Dupont-Ramos qui fait des étincelles

Le duo Ramos-Dupont, déjà rôdé avec le Stade Toulousain, a fait des merveilles sous le maillot bleu. En deux matchs seulement, cette charnière a offert six passes décisives sur les onze essais marqués par le XV de France. Ramos, grâce à sa vision du jeu et sa créativité, a permis aux Bleus de faire la différence dans des moments charnières comme face aux All Blacks.

Cette alchimie s’appuie sur leur longue histoire commune : sur les 23 associations entre les deux joueurs, ils totalisent 21 victoires, un nul et une seule défaite, datant de 2019, note une fois de plus le Midol. Cette complicité, couplée à la capacité de Dupont à attirer les défenses, permet à Ramos de s’exprimer pleinement et d’ouvrir des espaces pour ses coéquipiers.

Vers une hiérarchie chamboulée au poste d’ouvreur ?

Avec le retour attendu de Romain Ntamack, la question de la hiérarchie au poste de numéro 10 se pose. « Ça n’en fait pas le numéro 1 puisqu’on attend toujours le retour de Romain. Mais c’est en tout cas celui qui a compris que le numéro 10 doit avoir la confiance de ses partenaires. Et il l’a gagnée. » Cependant, les performances de Ramos ajoutent une profondeur bienvenue à l’effectif.

Sa capacité à évoluer à l’arrière ou à l’ouverture, tout en maintenant un niveau d’excellence, offre au staff des solutions tactiques variées. À terme, cette polyvalence pourrait s’avérer être un avantage stratégique majeur pour les Bleus. « Est-ce qu’il est mieux en 10 qu’en 15 ? Même s’il a du tempérament, ce n’est pas le plus grand des arrières en taille (NDLR, 1,78 m). Il faut désormais faire près d’1,90 m ! À ce niveau, je pense qu’il a plus un profil de numéro 10. Mais c’est un avis très personnel », tranche Lamaison pour Sud Ouest.

Ramos essentiel au XV de France

Thomas Ramos a encore démontré pourquoi il est unanimement considéré comme l’un des meilleurs buteurs internationaux. Avec un taux de réussite impressionnant de 87,5 % sur cette tournée selon le Midi Olympique, il a su répondre présent dans les moments décisifs. Face à la Nouvelle-Zélande, son six sur six face aux poteaux a offert une victoire d’un point aux Bleus, confirmant l’importance de ses qualités au pied. À seulement 72 points de Frédéric Michalak, Ramos pourrait devenir le meilleur réalisateur de l’histoire des Bleus dans les mois à venir. Une performance qui souligne son influence grandissante au sein de l’équipe de France.

Thomas Ramos n’est pas seulement un buteur exceptionnel ou un joueur polyvalent. Il est devenu, au fil de cette tournée, un leader technique et mental pour l’équipe de France. Avec ses performances au poste d’ouvreur, il a non seulement répondu aux attentes mais a également élargi les perspectives du jeu français. Une chose est sûre : Ramos est désormais incontournable, que ce soit en 10 ou en 15.