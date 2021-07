XV de France - Bouthier à l'arrière, Woki en 6 : voici la compo que vous auriez aimé

Voici votre composition pour le premier test face à l'Australie. Si quelques choix diffèrent, l'ensemble reste assez proche du XV concocté pat Fabien Galthié.

Ce diable de Fabien Galthié nous a tous pris de court : ce samedi matin, en pleine assemblée générale de la FFR, le sélectionneur a dévoilé la composition du XV de France pour le 1er test face à l'Australie, soit deux jours plus tôt que prévu. Résultat, notre traditionnel article sur "la compo des lecteurs" tombe à l'eau... Merci Fabien, vraiment, merci !

COMPO. Jaminet à l'arrière, Carbonel en 10 : le XV de départ pour affronter l'Australie est là !

Mais puisque la curiosité ne fait jamais de mal dans ce genre de situations, voici les choix que vous auriez fait à la place du staff des Bleus. Selon vous, c'est Anthony Etrillard (51% des votes) qui aurait dû débuter au talon à la place de Barlot, probablement au nom de son expérience. Idem en deuxième ligne où Baptiste Pesenti n'a pas quitté votre esprit (32%%) et que vous n'auriez pas hésiter à aligner aux côté de Romain Tao, peut importe qu'ils soient tous deux des numéros 5. Autres divergences par rapport au XV qui débutera face à l'Australie, vous auriez aimé voir le très aérien Cameron Woki (20,6%) en lieu et place de Dylan Cretin. Tout comme Teddy Thomas Thomas sur une aile (25%) et Pierre-Louis Barassi associé à son beau-cousin et ami Arthur Vincent, plutôt que Jonathan Danty. Enfin à l'arrière, vous étiez nombreux (54%) à plébisciter Anthony Bouthier. Vous saviez qu'il était maçon ?