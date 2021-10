WTF. Mbappé, Hamilton, Sarran, ce sera quoi le prochain transfert ronflant du Stade Toulousain ?

Le Stade Toulousain est très actif sur le marché des transferts en visant les Tricolores. Quel sera le prochain transfert de retentissant de Toulouse ?

TRANSFERT. Top 14. Melvyn Jaminet jouera au Stade Toulousain l'année prochainePas un jour ne passe sans qu'on parle d'un prochain transfert au Stade Toulousain. Depuis le départ de Cheslin Kolbe à Toulon, le champion de France s'est activé sur le marché des transferts et semble n'avoir d'yeux que pour les Tricolores. Pierre-Louis Barassi, Melvyn Jaminet ou encore Arthur Vincent étaient dans le viseur du vainqueur de la Champions Cup. Le premier a signé. Le deuxième serait d'accord pour quitte l'USAP à la fin de saison. Bientôt, le Stade Toulousain, ce sera l'équipe de France bis. Mais les Hauts-Garonnais pourraient ne pas s'arrêter là.

Lewis Hamilton

Pour remporter des titres, il faut aussi savoir s'entourer des meilleurs. Et à tous les postes, même celui de chauffeur de bus. Pour être sûr d'arriver à bon port et à l'heure, qui de mieux que Lewis Hamilton ? Recordman du nombre de victoires en Formule 1 (100), l'Anglais est devenu une légende du sport automobile et on ne compte plus les records qu'il détient : nombre de podiums, de points, de pôles position, etc. Il co-détient celui du plus grands nombre de titres avec l'Allemand Michael Schumacher (7). À 36 ans, il vise un 8e sacre, ce qui ferait de lui l'unique détenteur. Un peu comme le Stade Toulousain avec ses cinq couronnes de champion d'Europe.

Khabib Nurmagomedov

Qui de mieux que celui qui est deux fois champion du monde de sambo, ceinture noire de judo et expert en lutte pour parfaire le jeu au sol des Toulousains ? Déjà que ces derniers excellent en ce début de saison en défense, ils seraient avec lui une formation encore plus redoutable dans les rucks et sur les phases de plaquages. Nurmagomedov pourrait leur enseigner l'art de retourner leur adversaire en deux temps trois mouvements pour empêcher ce dernier de gratter le ballon. Les soutiens seraient infaillibles ! Quand on s'est entraîné avec des ours, on peut bien obliger Tekori à obéir.

Michel Sarran

Le rugby de haut niveau exige d'avoir une hygiène de vie irréprochable sans pour autant sacrifier à la traditionnelle 3e mi-temps après une belle victoire. Pour entretenir ses athlètes, le Stade Toulousain ne lésine pas sur les moyens. Pas de poulet-pâte avant les matchs ni de quatre-quarts au goûter comme à l'école de rugby. Pour préparer les repas et les collations, le Stade pourrait faire appel au local Michel Sarran, deux étoiles au célèbre Guide Michelin. Attention cependant aux plats trop riches à base de foie gras et de cassoulet sous peine de devenir une équipe de sumos.

Kylian Mbappé

Le Tricolore va-t-il quitter le PSG ? Il souhaite remporter la Champions League mais Paris court après depuis toujours malgré un effectif 5 étoiles. L'arrivée de Messi va-t-elle changer la donne ? À Toulouse, le prodige du ballon rond français serait assuré d'avoir déjà 5 étoiles sur le maillot. Une sixième n'est pas à exclure tant le Stade Toulousain est solide en ce début d'exercice 2021/2021. Le départ de la fusée sud-africaine Cheslin Kolbe laisse une belle place à l'aile pour Mbappé et sa vitesse de pointe. Reste à lui apprendre à tenir le ballon dans les mains et à ne pas donner des coups de tête à tout va sous peine d'être exclu.