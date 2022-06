WTF. Joe Schmidt aux commandes des All Blacks pour préparer le match face à l'Irlande !

L'ancien sélectionneur de l'Irlande Joe Schmidt viendra coacher... les All Blacks, cette semaine, pour préparer le premier test face aux Irish.

C'est bien embêtés que les All Blacks ont débuté cette semaine de préparation. Alors qu'elle affrontera l'Irlande pour le premier des trois tests de sa tournée ce samedi, la sélection néo-zélandaise a dû déplorer plusieurs cas de Covid. Et en plus des centres David Havili et Jack Goodhue, vraisemblablement forfaits, c'est (presque) tout l'encadrement All Black qui a également été testé positif, du sélectionneur Ian Foster en passant pour les adjoints Plumtree et McLeod. Pas l'idéal pour préparer la venue de la 4ème nation mondiale, vous en conviendrez.

RUGBY. Test-Match. En PLS en 2022, les Irlandais vont-ils se refaire la cerise face aux All Blacks ?

De fait, les hommes en noir ont fait appel au NZ qui connaît probablement le mieux l'Irlande actuellement : Joe Schmidt. Membre de l'escouade néo-zélandaise depuis le début de l'année, l'ancien entraîneur de l'ASM fait partie du comité directif de la sélection. En clair, l'homme de 56 ans agissait tel un consultant jusqu'à présent. Jusqu'à présent ? Eh bien oui car cette semaine, et notamment pour les séances collectives de mardi et jeudi, Schmidt va prendre en main le groupe et diriger les entraînements. En clair, celui qui est passé par les Blues retrouvera le terrain, quelque temps après l'avoir quitté. Un remplaçant de luxe pour les ABS, d'autant plus quand on sait qu'il fut sélectionneur de l'Irlande de 2013 à 2019, faisant même des hommes en vert la meilleur équipe de la planète en 2018.