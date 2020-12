World Rugby Awards - Jessy Trémoulière élue Joueuse à XV de la Décennie, Safi N’Diaye honorée

La France est décidément à l'honneur en cette année 2020. Après le titre de meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations décerné à Antoine Dupont, voici que Jessy Trémoulière a été élue Joueuse à XV de la Décennie lors des World Rugby Awards. Il s'agit également ici d'une première historique. L'arrière du XV de France féminin âgé de 28 ans aux 60 sélections, déjà élue meilleure joueuse du monde en 2018, a récolté le plus de votes des fans du monde entier. Crédit photo : I.Picarel/France Rugby

"C'est le titre suprême", a commenté une Jessy Trémoulière nostalgique au moment de se rappeler tout ce qui l'a mené à cette distinction. Notez que chez les hommes, c'est Richie McCaw qui a été désigné.

So many greats have graced the women’s game in the past decade, but it’s @francerugby star Jessy Trémoulière who wins the World Rugby Women’s 15s Player of the Decade, in association with Tudor#WorldRugbyAwards pic.twitter.com/vM1C8tVKUs