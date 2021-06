WTF. ''Bon appétit'' : quand les Wallabies notent nos bons vieux escargots [VIDÉO]

Les Wallabies ont décidé de tester la nourriture française avec pour plat signature... les escargots. Indigestion ou délice ?

C'est une tradition chez nos adversaires du monde entier. On se rappelle l'Ulster qui avait décidé de faire goûter les plats français à ses joueurs. La plupart frôlaient l'indigestion de manière exagérée (pour nous). C'est au tour des Australiens de faire de même avant la tournée qui débutera en juillet face à nos Bleus.

WTF - Les joueurs de l'Ulster frisent l'indigestion en testant des plats français [Vidéo]

Dans cette vidéo, on peut voir les joueurs tester le plat le plus connu et le plus critiqué par les pailles étrangères : les escargots. Ou plutôt les "snails". Si certains voient en eux des champignons, la plupart des joueurs reconnaissent bien les escargots de Bourgogne consommés depuis la nuit des temps sur le Vieux continent. Tout le monde ne joue pas le jeu d'entrée et c'est compréhensible, mais les notes données à la fin sont très dures. Au vu de la préparation du plat, on se demande si les Australiens n'ont pas pris les premiers escargots trouvés pour les cuire. Il manque bien évidemment la sauce. Une vidéo plaisante quand on sait que l'Australie se rapproche du monde de Narnia en termes de bestioles. Dernièrement, une invasion de souris et la célèbre vague d'araignées ont inondé le pays. Pour information, le plat le plus connu des Australiens restera pour toujours le Barbecue ou encore les tartines de vegemite. Alors, à quand un petit test du barbecue par nos chers avants français ?