Vus d'Australie, ces Bleu(ets) ont tout à gagner face à des Wallabies sous pression

La presse étrangère estime que la France aligne une équipe amoindrie sur le papier, mais ça ne veut pas dire que les Australiens auront la vie facile.

XV de France - Bouthier à l'arrière, Woki en 6 : voici la compo que vous auriez aiméL'annonce du groupe France pour la tournée en Australie puis du XV de départ pour le premier match aux Wallabies a fait naître de nombreuses questions chez les observateurs étrangers. Que penser de ce groupe sans les finalistes toulousains et rochelais du Top 14, mais aussi amputé de certains leaders comme Charles Ollivon ? Alan Jones, journaliste pour The Australian a son idée sur la question : "Avec une opposition aussi affaiblie, les Wallabies devraient marcher sur cette équipe tricolore. Ne vous y trompez pas, le sélectionneur français Fabien Galthie traite cette série comme une tournée de développement". Rappelant que la moitié de son effectif français de 40 joueurs ne compte aucune et que des joueurs comme Melvyn Jaminet n'a même pas joué un match de première division avec l'USAP en Top 14. "La dernière fois qu'un groupe de tournée aussi faible est venu en Australie, c'était en 1998, lorsque Clive Woodward a reposé ses gros joueurs et a sorti une équipe de développement anglaise." Le XV de la Rose avait encaissé un 76 à 0 lors du premier match.



Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas du talent dans cette équipe à l'instar de l'excellent arrière catalan. Jones de mentionner Demba Bamba, très bon porteur de balle et pilier de Lyon qui va offrir à Taniela Tupou une belle opportunité de se tester. En deuxième ligne, son futur coéquipier au LOU Romain Taofifenua a été excellent en Coupe d'Europe tout comme le flanker athlétique Cameron Woki, autour duquel il y a beaucoup d'attentes. Pour le Sydney Morning Herald, l'Australie doit s'attendre à un gros défi physique. Galthié a fait le choix de mettre seulement deux 3/4 sur le banc comme cela avait été le cas contre l'Angleterre dans le Tournoi. "Donc la prédiction de Dave Rennie selon laquelle la France va beaucoup jouer au pied et essayer d'exercer une pression en défense semble exacte." Du combat, il y en aura aussi au centre avec Danty et Vincent, deux éléments qui ont une belle occasion de briller en l'absence des titulaires au poste. La pression semble clairement sur les épaules des Wallabies selon The Australian. Lesquels sont réunis depuis bien plus longtemps.

"Les Wallabies doivent faire plus que battre la France", c'est le titre du Guardian avant ce premier test. S'ils gagnent, c'est parce que les Français étaient en sous-effectif ; s'ils perdent, leur réputation en pâtira davantage, ajoute le site anglais. Depuis la finale de la coupe du monde 2015, l'Australie a glissé a la septième place mondiale. Comme la France sous Galthié, elle a besoin d'une renaissance. Mais la composition du groupe français fait que les Australiens sont dans une situation perdant-perdant. "Les Wallabies doivent non seulement battre la France, mais les battre de manière globale pour démontrer qu'ils sont capables de retrouver leur gloire d'antan sur la route de la Coupe du monde 2023 en France." Mais pour cela, il va falloir composer avec une équipe certes inexpérimentée, mais pas dépourvue d'envie. "Parfois, les jeunes joueurs ont plus faim, ils veulent impressionner et sont donc plus difficiles à gérer", se méfie Rennie via Rugby365.