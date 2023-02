Vous ne rêvez pas, un quatrième entraîneur de Top 14 pourrait sauter cette saison !

Selon une information du Midi Olympique, Pierre-Henry Broncan pourrait ne plus rester très longtemps à la tête du Castres Olympique.

Battu par le Stade Rochelais ce samedi 18 février à Pierre Fabre, Pierre-Henry Broncan serait en danger. C’est en tout cas ce qu’affirme le Midi Olympique au lendemain du match. Selon leurs informations, la présidence du club tarnais réfléchirait à amener un peu de sang frais. Si ce dernier venait à partir, il serait le quatrième entraîneur à quitter son poste cette saison en moins de 20 journées de championnat. Auparavant, Jeremy Davidson (CA Brive), Christophe Urios (UBB) et Jono Gibbes (ASM Clermont) ont déjà été démis de leur fonction en plein exercice. En janvier, Christophe Urios commentait les licenciements de plus en plus fréquents dans le rugby moderne et la valse des entraîneurs qu’ils amènent. L’ancien manager de l’UBB décrivait cette nouveauté ainsi sur RMC :

On sait quand on commence cette carrière (que l’on peut être licencié à tout moment). Même si, contrairement à d’autres sports et notamment le foot, on était encore un peu protégé dans le rugby. Alors évidemment, certains se faisaient débarquer, mais ce n’était pas monnaie courante. Maintenant, on se rend compte que ça va vite dès qu’on ne respecte pas les objectifs ou résultats attendus. C’est une évolution de notre métier qu’il faut prendre en compte.”

Top 14. RUGBY. Christophe Urios l’avoue, son départ de l’UBB est ‘‘forcément un échec’’Il faut dire que la dynamique actuelle de 10 matchs joués pour une seule victoire, toutes compétitions confondues, n’aide pas le fils du Sorcier Gersois. Pour autant, le natif d’Auch ne semblait pas s’inquiéter de sa situation en conférence de presse. Selon des propos rapportés par L’Équipe, l’ancien entraîneur de la défense du Stade Toulousain confie ceci :

On joue le maintien ? Oui, c'était déjà le cas avant la rencontre, c'est clair, le Championnat est très dur, maintenant tous les matches vont être importants. Cette fin de série, il fallait que ça arrive de perdre à domicile, c'est un coup d'arrêt, on était loin d'eux, il suffit de regarder nos touches, on a été catastrophiques, pas à cause du contre rochelais, mais à cause d'incompréhensions dans la ligne. C'est mon métier d'être sous pression. Un entraîneur, il est aussi sous pression quand il va en finale du Top 14.”

Selon le Midi Olympique, deux solutions seraient déjà étudiées pour lui succéder. La première serait l’ancien entraîneur du CA Brive, Jeremy Davidson. Écarté en cours de saison par le club coujoux, l’Irlandais dont “le nom reviendrait avec insistance” plairait à la direction du Castres Olympique. D’autant plus, l’ancien deuxième ligne connaît déjà le club. En effet, il a déjà porté les couleurs du CO dans sa carrière de joueur. Il est également chargé de la défense de l’équipe professionnelle entre 2007 et 2009. Autre solution étudiée, Rory Kockott pourrait connaître une promotion express en tant que coach principal. Cependant, l’idée plaît moins au vu de la faible expérience du Sud-africain d’origine. Son profil reste néanmoins apprécié grâce au caractère qu’il montre et à sa proximité avec les joueurs.

