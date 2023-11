Vos matchs de rugby Toulouse/USAP et La Rochelle/Bayonne à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Retrouvez le programme télé de la sixième journée de Top 14 avec le déplacement de l'USAP à Toulouse et celui de Bayonne à La Rochelle.

Cette semaine, on joue la 6e journée de Top 14. Battu à Pau, le Stade Toulousain retrouve ses supporters à la maison pour la venue de l'USAP. Les Catalans, récents vainqueurs de Toulon, pourraient faire les frais des velléités du champion de France sur sa pelouse. RUGBY. Tuilagi impressionnant, Lucu en chef d'orchestre, voici nos tops de la cinquième journée de Top 14 !Les Palois passent un nouveau test à la maison avec la réception de l'UBB. Mais les leaders du championnat sont en pleine confiance avec quatre victoires au compteur après cinq journées. Ils pourraient à nouveau engranger des précieux points face aux Bordelais.

Des points, Montpellier en a grandement besoin. Les Héraultais sont embourbés au fond du classement. Vainqueurs du premier match de la saison, ils restent sur quatre revers de rang. La venue des Clermontois n'est pas forcément une bonne nouvelle puisque les Auvergnats ont battu Bayonne avec la manière le week-end dernier.

Les Bayonnais se déplacent une nouvelle fois. Et ils pourraient bien prendre une nouvelle fessée. En effet, les Rochelais enchaînent aussi les revers. Ce match à domicile doit être synonyme de victoire et si possible bonifiée pour refaire une partie du retard accumulé depuis le début de cet exercice.

En effet, les Maritimes sont à plus de dix longueurs des cadors actuels du championnat. La sixième place qualificative occupée temporairement par Toulouse, Clermont ou encore Castres est sept longueurs à l'heure actuelle. Des Castrais qui pourraient à nouveau marquer des points avec la venue du promu Oyonnax.

Le LOU aura aussi du pain sur la planche puisque le Stade Français débarque. Forts de quatre victoires depuis le coup d'envoi de la saison, les Parisiens ont passé près de quarante pions aux Tarnais.

Finalement, Toulonnais et Racingmen s'affronteront en clôture de cette sixième journée. Les Varois ont laissé passer une belle occasion à Perpignan en s'inclinant une fois encore face à l'USAP. Quant aux Franciliens, ils ont évité de justesse un revers à domicile face aux Lyonnais.

