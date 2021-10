Vos Matchs de Rugby : Racing 92 vs Toulouse, Pays de Galles vs All Blacks, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Superbe programme de rugby ce week-end Top 14 et en Pro D2. Les stades seront pleins pour des affiches alléchantes. Découvrez le calendrier complet.

Classement Top 14. Toulouse et l'UBB impressionnent, le RCT en radeCette 9e journée de Top 14 sera particulière pour le RCT. Avant-dernier du classement de Top 14 après son revers face au Stade Rochelais, Toulon reçoit le BO sans Patrice Collazo. Le technicien n'est plus en poste depuis mardi pour la plus grande satisfaction des supporters voire de certains joueurs. Le stade Mayol va-t-il s'enflammer ce week-end ? Réponse samedi. En Pro D2, Agen espère enchaîner sur la pelouse de Carcassonne après avoir remporté son premier match à la maison depuis deux ans. Notez également dans votre calendrier qu'il y aura des matchs internationaux ce week-end. Avec notamment un Pays de Galles vs Nouvelle-Zélande qui s'annonce spectaculaire. Nul doute qu'il n'y a plus aucun ticket disponible à la billetterie pour cette rencontre qui se jouera dans l'un des plus beaux stades du monde à Cardiff. Les Gallois espèrent faire un résultat face à des All Blacks qu'ils n'ont plus battu depuis 68 ans !

Pro D2 - 9e journée :

Jeudi 28 octobre

Vendredi 29 octobre

Top 14 - 9e journée :

Samedi 30 octobre

Dimanche 31 octobre

Test-match

Samedi 30 octobre