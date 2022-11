Vos matchs de rugby Nouvelle-Zélande/France et France/Australie à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Superbe programme de rugby cette semaine avec la Pro D2, le Top 14, le début des tests de novembre ainsi que les demies de la Coupe du monde féminine.

Pour bien commencer ce mois de novembre, un programme chargé nous attend ! La dixième journée de Top 14, et dernière avant une trêve bien méritée, et surtout le premier match de nos Bleus. La tournée d’automne débute ce samedi 5 novembre à 21h00 au stade de France. À moins d’un an de la coupe du monde, tous les regards seront fixés sur la bande à Galthier, et sur les performances de chacun. La Nouvelle-Zélande sera opposée aux Pays de Galles, les Springboks iront défier l’Irlande tandis que l’Écosse se frottera à la solide équipe fidjienne. Notre équipe de France féminine, quant à elle, sera opposé à la brillante équipe néo-zélandaise, à l'Eden Park… Un challenge immense pour s’offrir une place en finale de la Coupe du Monde. Coté championnat, l’absence des internationaux devrait permettre aux clubs d’effectuer de la rotation dans les effectifs. Un moment charnière qui peut avantager des équipes comme Brive, qui reçoit La Rochelle, ou encore la Section Paloise qui va affronter l’Union Bordeaux-Bègles.

Tests Matchs



Samedi 5 novembre

Écosse vs Fidji à 14h00 sur L’Équipe

Italie vs Samoa à 16h15 sur L'Équipe

Pays de Galles vs Nouvelle-Zélande à 16h15 sur BeIN Sports 3

Irlande vs Afrique du Sud à 18h00 sur BeIN Sports 3

France vs Australie à 21h00 sur France 2

Dimanche 6 novembre

Angleterre vs Argentine à 15H15 sur L'Équipe

Samedi 5 novembre