Vos Matchs de Rugby Lyon/La Rochelle et Mont-de-Marsan/Bayonne à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Découvrez le programme télé de la semaine en Top 14, Pro D2 mais aussi en Nationale avec la finale entre le SA XV et Massy, déjà promus.

Après les finales de coupes d'Europe, place à celles de Pro D2 et de Nationale. Le SA XV et Massy joueront à l'échelon supérieur la saison prochaine. Mais ils ont encore un match à jouer pour savoir qui sera champion. Pour Mont-de-Marsan et Bayonne, le titre s'accompagnera d'une accession au Top 14. Le vaincu devra passer par l'Access Match face au 13e de première division. Pour l'heure, c'est l'USAP mais tout pourrait changer après la 26e journée. Une ultime série de matchs qui devrait avoir un énorme impact sur le haut et le bas du classement. On saura enfin qui est qualifié pour la phase finale avec Montpellier, Bordeaux et Castres.

Dimanche 5 juin

Mont-de-Marsan vs Bayonne à 17h45 ⏩ prenez vos billets au GGL Stadium sur Canal + à 17h45

Nationale - Finale :

Dimanche 5 juin

SA XV vs Massy à 15H30 sur L'Equipe

Top 14 - 26e journée :

Dimanche 5 juin