Vos Matchs de Rugby France/Angleterre et la Rochelle/Toulon à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Superbe programme de rugby ce week-end avec le Crunch entre la France et l'Angleterre mais aussi le choc entre La Rochelle et Toulon.

La 7e journée nous attend en Top 14 comme en Pro D2 avec notamment un alléchant Oyonnax vs Vannes au stade Charles Mathon entre le 3e et le leader du championnat. En première division, Toulouse ira à Brive avec une équipe certainement hybride mais les Brivistes savent de quoi sont capables les hommes de Mola après la victoire à Montpellier. De leur côté, les Clermontois savent que s'ils ne sortent pas un gros match à Perpignan, ils seront battus comme les Castrais et les Toulonnais. Des Varois qui vont jouer un gros match à la Rochelle. Le RCT va-t-il faire tourner ou bien tenter de conserver sa bonne dynamique après son large succès à Pau puis contre Brive ? Notez que si vous êtes du genre à vous lever tôt, il y a aussi un Crunch au programme samedi matin à l'occasion de la Coupe du monde de rugby féminin.

Coupe du monde féminine - 2 e journée :

Samedi 15 octobre