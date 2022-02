Vos matchs de Rugby Ecosse/France et Toulouse/Bordeaux à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Retrouvez le programme télé de la semaine avec le premier déplacement de l'équipe de France dans le Tournoi des 6 Nations en Écosse.

Retour du Tournoi des 6 Nations ce week-end avec le 3e journée et le déplacement de l'équipe de France en Écosse dans un Murrayfield qui va résonner au son du Flower of Scotland. En Pro D2, la 22e journée verra Mont-de-Marsan défier Agen tandis que Toulouse voudra mettre fin à son historique série de défaites face à l'UBB. Un choc au sommet qui va ravir les supporters. Le programme de la 19e journée de Top 14 est riche. Deux équipes en forme, à savoir Montpellier et Paris vont aussi croiser le fer au GGL Stadium. La course aux places qualificatives est plus que jamais lancée tout comme celle pour le maintien. Toulon voudra enchaîner avec une troisième victoire de rang à Brive mais la tâche ne sera pas facile. Retrouvez l'agenda télé de la semaine.

Pro D2 - 22e journée :

Jeudi 24 février

Vendredi 25 février

Top 14 - 19e journée :

Samedi 26 février

Dimanche 27 février

Montpellier vs Paris à 17H30 sur Canal + prenez vos billets au GGL Stadium

sur Canal + au stade Ernest Wallon Toulouse vs UBB à 21h05 sur Canal + ⏩ prenez vos billets

6 Nations - 3e journée :

Samedi 26 février

Écosse vs France à 15h15 sur France 2

Angleterre vs Pays de Galles à 17h45 sur France 2

Dimanche 27 février