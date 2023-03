Vos Matchs de Rugby Castres/Toulouse et France/Italie à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Coup d'envoi du Tournoi des 6 nations féminin ce week-end mais également retour du Top 14. Un programme TV rugby très riche avec la Pro D2.

TOP 14. RUGBY. Toulouse va-t-il se déplacer avec la grosse armada pour le derby ?Vous pensiez que le Tournoi des 6 Nations était terminé ? C'est le cas pour le 15 de France et les moins de 20 ans, mais en ce qui concerne l'équipe de France féminine, ça commence ce week-end ! L'occasion de ressortir vos drapeaux et votre maquillage bleu-blanc-rouge pour encourager les Bleues. Comme les hommes de Galthié et les Bleuets, elles démarrent la compétition face à l'Italie. Rendez-vous ce dimanche à 16h. Ce week-end marque aussi le retour du Top 14 et le sprint final pour la qualification pour les phases finales. Une 21e journée marquée par les derbys avec un alléchant Castres vs Toulouse ainsi que Clermont vs Brive ou encore Stade Français vs Racing 92. Notez qu'on approche aussi du dénouement en Pro D2. Choc au sommet du classement au Stade des Alpes puisque Grenoble, 2e, reçoit le leader incontesté du championnat, Oyonnax. RUGBY. XV de France. Pourquoi la fin de saison en Top 14 cette saison sera l'une des toutes meilleures ?





6 Nations 2023 féminin - 1ʳᵉ journée :

Samedi 25 mars

Pays de Galles vs Irlande à 15h15 sur France TV Sport

Angleterre vs Ecosse à 17h45 sur France TV Sport

Dimanche 26 mars