Vos Matchs de Rugby Bayonne/Toulouse et France/Italie à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Gros week-end de rugby en perspective avec notamment le quart de finale entre la France et l'Italie ainsi que Bayonne vs Toulouse samedi soir.

Gros week-end de rugby en perspective avec notamment le quart de finale de la coupe du monde de rugby féminin entre la France et l'Italie. Une rencontre à retrouver tôt le matin sur TF1 au même titre que les autres quarts de finale. On aura aussi droit à deux tests pour lancer la saison internationale avec la venue des All Blacks au Japon ainsi qu'un alléchant Ecosse vs Australie. N'oubliez pas le Top 14 ! En l'absence des nombreux joueurs internationaux, particulièrement à Toulouse ou encore à Lyon, il pourrait y avoir des surprises. Bayonne et Pau vont-ils en profiter ?