VIDEO. WOW ! Quand les passes de rugby deviennent de véritables chefs-d'œuvre !

Pourquoi au rugby, nous ne comptons pas les statistiques de passes décisives ? Dans certains cas, la dernière passe débloque des situations inédites et embellit l'action !

Le Super Rugby à l'honneur

Parmi les plus belles actions de cette vidéo, bon nombre sont issues du championnat de l'hémisphère sud, le Super Rugby. Un jeu de mouvement bien plus fantasque, basé sur l'attaque et les relances, qui remplit de joie tous les fans du ballon ovale, et qui pourrait rendre presque fou n'importe quel entraineur de Top 14 ! Le Super Rugby est magique, et des actions d'anthologie sont inscrites dans l'histoire de ce championnat. De plus, les sélections nationales qui en découlent comme l'Australie, les Fidji, la Nouvelle-Zélande ou bien l'Afrique du Sud sont également amatrices de passes audacieuses ! En effet, ces dernières années, quelques spécialistes de la passe à l'aveugle ont vu le jour dans ces pays, et parmi eux nous pouvons citer le fantasque Quade Cooper, ou encore Carlos Spencer, Beauden Barrett plus récemment ou le Sud-Africain Am ! À ce petit jeu là, les joueurs des îles Fidji restent les maîtres en la matière, que ce soit au rugby à 7 ou bien à 15, des passes plus dangereuses les unes que les autres.

Des références en Europe !

Bien que l'hémisphère sud possède surement les joueurs les plus techniques de la planète, en Europe, nous ne sommes pas mal lotis non plus. Le maestro ces dernières saisons a un nom, et c'est bien évidemment Finn Russell, le funambule écossais. Le garçon est capable de coup d'éclat, et a la réputation de magicien du ballon ovale. Pour le concurrencer, Danny Cipriani, qui est passé par le Super Rugby, est aussi un expert des belles passes, efficace qui plus est. Quant à nos Français, ils cultivent toujours le French Flair, comme avec la passe de Romain Ntamack pour Melvyn Jaminet face aux All Blacks.