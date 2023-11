VIDEO. TOP 14. Oyonnax a-t-il inscrit le plus bel essai du début de saison ?

Promu en Top 14, Oyonnax réussit bien à s'acclimater aux joutes du Top 14, et a récemment gagné face aux champions d'Europe rochelais. Un magnifique essai a été inscrit de sa part.

Un essai d'école en première main

En Top 14, les essais en première main sont de plus en plus rares, notamment, car les défenses sont de plus en plus agressives et efficaces. Connue et reconnue pour être un véritable rideau de fer, la ligne rochelaise s'est pourtant fait transpercer face à Oyonnax.

Les champions de Pro D2 ont réussi à marquer un essai à la sortie d'une mêlée, malgré le déluge qui s'abattait sur Charles-Mathon. Au niveau des quarante mètres rochelais, Rory Grice sortit la balle pour décaler Jonathan Ruru, et fit mine de servir Théo Millet à hauteur.

Le demi de mêlée transmit la balle à Miotti, qui était dans le dos, et qui réussit à donner la balle à Maximes Salles, intercalé dans la ligne.

L'arrière d'Oyonnax transperça le premier rideau maritime, avant de se faire rattraper par Berjon et de décaler son second centre. Chris Farrell adressa donc la passe décisive à Darren Sweetman, et ce dernier effaça d'un crochet intérieur Teddy Thomas. Chapeau messieurs !

Quelle action collective de @OyonnaxRugby 👏



Et quel jeu au pied de @domingomiotti1 avec 4 pénalités et une transformation 💪



Le Stade Rochelais n’a rien pu faire !#TOP14 pic.twitter.com/zJHHMsMTKN — TOP 14 Rugby (@top14rugby) November 7, 2023

Remarquable essai de Toulon également

Si Oyonnax sait parfaitement attaquer, sa défense laisse également à revoir, notamment face à Toulon, à Mayol. Les promus ont encaissé 41 points, dont un essai de quasiment 100 mètres, suite à une magnifique relance.

Gaël Dréan à la relance, Mattéo Le Corvec à la finition, et seulement Tuicuvu et Ben White pour porter le ballon ont suffi à déborder toute la défense d'Oyonnax. Servi au niveau des 22 mètres toulonnais, le demi de mêlée écossais s'est d'abord joué d'un premier défenseur, avant de négocier un trois contre deux dans les 15 mètres. Tuicuvu a donc été servi, et fidèle à sa réputation, le Fidjien a gagné son duel et rendu le ballon à son passeur.

Ben White avait donc le choix extérieur avec Dréan qui s'était replacé intelligemment, ou bien Le Corvec, qui traînait par là. C'est finalement le troisième ligne qui a été servi, et qui a pu marquer son premier essai de la saison. Lequel allez-vous donc préférer ?