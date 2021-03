VIDEO. Top 14. Montpellier se refait la cerise sous l'impulsion d'un très bon Bouthier face à Clermont

Longtemps aligné à l'ouverture, Anthony Bouthier a retrouvé le poste d'arrière et porté Montpellier vers un succès précieux sur Clermont en Top 14.

En attendant les autres matchs de cette 18e journée de Top 14, le MHR s'est donné un peu d'air sur la zone rouge en s'imposant face à Clermont. La série de neuf revers de rang semble derrière les Héraultais, mais il ne faudra pas lever le pied. Bayonne, premier relégable n'est qu'à six longueurs et c'est du solide qui attend les Montpellier en cette fin de saison avec Toulouse prochaine, mais aussi la Rochelle ou encore l'UBB. Ce vendredi, les hommes de Saint-André ont cependant montré qu'ils pouvaient tenir tête à l'un des favoris pour les phases finales. Une formation auvergnate qui n'avait pas fait le déplacement en touriste, mais qui n'a réussi à marquer qu'un essai par l'homme en forme du moment, Alivereti Raka. Cependant, c'est un autre international qui a été en vue, Anthony Bouthier. Enfin placé à l'arrière, l'ancien joueur de Vannes a marqué l'unique essai des locaux, et il a été précieux dans les airs ainsi qu'au pied. De bon augure pour le XV de France. Pour Clermont, c'est un petit coup d'arrêt après trois succès consécutifs.