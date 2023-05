VIDEO. TOP 14. Fallait-il refuser le formidable essai d'Antoine Dupont face à l'UBB ?

Le demi de mêlée du Stade Toulousain Antoine Dupont a inscrit un sublime essai face à l'UBB. Pour certains cette réalisation aurait dû être refusée.



Ce dimanche, le Stade Toulousain s'est imposé face à l'UBB lors de la 24e de Top 14 sur le score de 31 à 17. Les hommes de Mola n'étaient cependant pas entièrement satisfaits puisqu'ils n'ont pas réussi à décrocher le bonus offensif. Néanmoins, on a vu que les Toulousains avaient bien digéré la défaite en demi-finale de la Champions Cup au Leinster. En particulier le demi de mêlée Antoine Dupont, qui avait n'avait manqué de faire part de sa déception après le match. Il avait visiblement à coeur de performer. Et il a particulièrement brillé avec un superbe essai en première main à l'heure de jeu. Une réalisation consécutive à une touche avec une très belle course de Mauvaka et un leurre de Chocobares qui a vu le capitaine du XV de France déchirer le premier rideau avant de prendre de vitesse les 3/4 bordelais.

Un formidable essai tant dans la construction que dans la finition. Néanmoins, certains fans ont estimé qu'il aurait dû être refusé. Considérant que le Tricolore avait sauté pour éviter le plaquage de Louis Bielle-Biarrey. Il est vrai que si on ne dispose que d'un angle, on peut penser qu'il saute. Pour rappel, on n'a pas le droit de sauter pour éviter un plaqueur, mais on peut plonger pour marquer. Cette directive a été mise en place quand un joueur a sauté par-dessus les joueurs couchés dans un ruck. On se souvient également que les actions de Vaea Fifita et de Sowakula en Super Rugby avaient conduit World Rugby à statuer sur ce genre d'actions. Dans le cas de Dupont, on peut ne pas dire qu'il saute clairement pour éviter le plaquage. D'aucuns auront cette impression. Tandis que certains verront une tentative de sa part de lever la jambe droite avant de voir son autre jambe fauchée par le Bordelais. Ce qui peut donner l'impression qu'il saute. À vitesse réelle, il n'y a vraiment rien de clair et évident.