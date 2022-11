VIDEO. Top 14. Attention : saviez-vous que vous pouvez être pénalisés pour ce geste anodin ?

Lors du match de Top 14 contre Montpellier, l'ouvreur argentin Nicolas Sanchez a été pénalisé pour avoir feinté la passe. Montpellier en a profité pour marquer.

Après défaites de rang en Top 14, Montpellier a retrouvé le chemin de la victoire en championnat en dominant Paris samedi. Une rencontre à domicile qui n'a cependant pas été de tout repos. Les hommes de Saint-André n'ont guère été impériaux devant leurs supporters. Si bien que la confiance n'est pas encore tout à fait revenue. Il va falloir d'autres succès, et avec la manière, pour que le champion de France, s'invite dans le Top 6. D'aucuns diront que seulement cinq points séparent le MHR, 11e, du Stade Français, 2e. Mais les Héraultais n'ont pas vraiment montré une grande sérénité face aux Parisiens. Le résultat aurait d'ailleurs pu être différent si les visiteurs n'avaient pas de leur côté manqué de maitrise, et d'une bonne connaissance de la règle.



Ils étaient encore dans la partie au retour des vestiaires grâce au pied de Sanchez (10-6). Mais acculés devant leur ligne, ils ont commis une erreur qui a permis au MHR de marquer par l'intermédiaire de Rattez. Et c'est ce même Sanchez qu'ils doivent remercier pour cette possession offerte devant la ligne de craie. Placé en position de demi de mêlée, l'Argentin a pris son temps pour sortir le ballon en feintant la passe. Pensant peut-être tromper l'adversaire et éventuellement récolter une pénalité pour un hors-jeu de la défense. Or, c'est le Puma qui a été sanctionné, l'arbitre accordant un coup franc à Montpellier.