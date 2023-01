VIDEO. RUGBY. Vous avez vu comment Botha a tenté de sauver Charcosset d'un traquenard ?

Le troisième ligne de Lyon Arno Botha a tenté de sauver le talonneur Charcosset face à Brive avec la manière. Vous aviez déjà vu un geste comme ça ?

VIDEO. Top 14. Il manque d'éborgner son pilier en touche, Brive en profite pour punir le LOUSamedi dernier, le LOU a très mal terminé son année 2022 en concédant un revers à domicile face à Brive. Un second revers à Gerland qui passe très mal à Lyon. Les hommes de Garbajosa avaient-ils déjà la tête au réveillon du Nouvel an ? Ont-ils manqué d'envie par rapport à des Brivistes venus dans la capitale des Gaules sans pression ? Sans doute un peu de deux. Rien n'a semblé fonctionner pour les locaux à l'image de cette touche dès l'entame qui a conduit au premier essai des visiteurs. Un match également marqué par cette scène après la demi-heure où on a vu Arno Botha tenter d'éviter à son équipe une pénalité trop facile, sans succès. Après une touche, le talonneur Charcosset est monté en pointe avec l'aide du 3e ligne pour coffrer le porteur du ballon et empêcher les Brivistes de lancer leur attaque. Une bonne initiative qui s'est transformée en traquenard lors tout ce beau monde est allé au sol. S'il a fait signe à l'officiel qu'il tentait de sortir de la zone de plaqueur-plaqué, le bras s'est levé au moment où Botha a pris les pieds de son coéquipier pour le sortir manu militari de ce bourbier.