VIDEO. RUGBY. Et si Peato Mauvaka était le talonneur le plus polyvalent du monde ?

Habitué à des changements de postes risqués en plein match, Ugo Mola a décidé face à Pau de déplacer Peato Mauvaka en troisième ligne aile, faute de joueurs aptes !

Un profil tout-terrain !

Peato Mauvaka fait partie de ces joueurs qui "puent le rugby", et qui sont d'une importance capitale dans un effectif ! Ugo Mola a bien compris la chance qu'il avait d'avoir un tel élément à sa disposition, et ne s'est pas privé pour aligner le talonneur avec le numéro 6 dans le dos. Le Stade Toulousain est en pleine pénurie au poste de troisième ligne aile, et Pierre Fouyssac devrait même assurer l'intérim à son tour face au Racing 92. Cependant, au vu de la prestation de Mauvaka, son replacement en troisième ligne est passé presque inaperçu. Il faut dire que ce dernier a totalement la carrure pour jouer sur les flancs de la mêlée, avec un profil terrien, parfaitement adapté au jeu du Stade Toulousain, fait de vitesse et de lien entre les avants et les trois-quarts. Toutefois, bien que cette permutation ne change pas vraiment beaucoup de choses dans le jeu courant, Mauvaka a tout de même dû se faire aux spécificités du poste, avec par exemple, la touche ! Le talonneur du 15 de France, plutôt habitué à donner des caviars à ses sauteurs, s'est alors mis dans la peau de ces derniers, et a réussi ce geste technique qui n'est pas donné à tout le monde. Bouche bée, l'alignement de Pau n'a même pas sauté, pris par surprise avec une telle annonce. Nous vous mettons l'extrait vidéo ci-dessous, et à vous de juger si Peato Mauvaka peut désormais entamer une nouvelle carrière en troisième ligne !