VIDÉO - Replongez dans les meilleurs moments de Rodrigo Capo Ortega

Rugby'O'Top nous délivre une nouvelle vidéo de l'inénarrable Rodrigo Capo Ortega depuis l'Uruguay au poste de 8 à Castres. Sublime.

Montevideo a vu naître le footballeur Diego Forlán mais également un autre monument du rugby mondial et on peut dire, français. Rodrigo Capo Ortega, 39 ans, a commencé au Carrasco PoloClub avant de migrer vers la France en 2001 à Millau. A l'époque, il jouait troisième ligne et plus particulièrement en 8 mais c'est un étage au dessus qu'il a connu ses plus belles heures de gloire. En 2002, le Castres Olympique le repère et c'est le début d'une histoire d'amour qui ne finira certainement jamais, malgré sa retraite anticipée et forcée par l'épidémie mondiale cette année. 394. C'est le nombre de matchs sous le même maillot dans une grande écurie française. Si peu.

Rodrigo a également fait le bonheur de son pays en jouant sous les couleurs de l'Uruguay depuis 2000. Il a connu sa première sélection un 12 novembre face au Chili, après seulement deux matchs avec les espoirs. Rugby'O'Top a réalisé une série de Tribute si chers aux supporters du ballon ovale et Rodrigo méritait amplement le sien. Pas de grande course. Pas de cadrage débordement. Pas de longues sautées. Mais tout le travail qui permet aux autres de réaliser ces beaux gestes. On peut tout de même admirer les courses de soutiens dont il était spécialiste. Homme de l'ombre enfin dans la lumière, revivez les meilleurs moments (condensés) de celui qui a fait de Castres sa vie.

Crédit vidéo : Rugby'O'Top