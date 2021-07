VIDEO. Quand Nemani Nadolo célèbre la victoire des Fidji... en plein dîner romantique !

Les Fidji sont entrés dans l'histoire. Et quelle histoire. En battant la Nouvelle-Zélande, les Îliens sont donc devenus champions olympiques. Une première pour tous... sauf Jerry Tuwai, seul rescapé de l'équipe médaillée d'or lors des JO de Rio, en 2016. Magnifique, quand on sait que les Fidjiens n'ont pas vu leur famille depuis le mois d'avril et les célébrations de Pâques, et que certains n'avaient jamais pris l'avion avant d'être sélectionnés pour Tokyo.

A l'isolement dans un hôtel de Suva durant leur préparation, les futurs médaillés ne pouvaient en sortir que pour s'entraîner, une salle de musculation ayant été construite dans le garage... "Quand les joueurs seront de retour et finiront leur quarantaine, ça fera 20 semaines qu'ils n'auront pas vu leurs familles," précise le sélectionneur, Gareth Baber.

More on this remarkable tale from Baber: "We were effectively locked up in Suva in a Christian hostel. We were given exemption to train. We built a gym in the garage. When the players go back and quarantine, it will have been 20 weeks since they were last with their families." https://t.co/oAIM6dGqNM