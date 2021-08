VIDÉO. Pour sa 100e cap, Aron Smith reçoit un beau cadeau de Hooper dans les vestiaires

Quand deux joueurs se montrent des signes de respect, la séquence devient une ode au rugby.

Le rugby a cette capacité d'être constant dans les hommages et les discours touchants que ce soit au plus bas niveau jusqu'au plus haut. Ici, c'est une démonstration de tout ce que le rugby promeut, jusqu'au niveau international. Les All Blacks affrontaient les Wallabies ce samedi matin heure française et la victoire est revenue aux coéquipiers d'Aaron Smith. Le joueur connaissait sa 100e sélection sous le maillot à la fougère, un club très fermé où le roi reste encore Richie McCaw avec ses 148 caps. Aaron Smith égale le nombre de sélections de Mils Muliana et n'est qu'à trois marches de Nonu et ses 103 sélections.

Pour l'occasion, celle d'un joueur qui reste au plus haut niveau dans l'équipe qui a des exigences toujours plus hautes, le capitaine adverse a décidé de lui rendre hommage. Michael Hooper s'est rendu dans le vestiaire des Blacks afin d'offrir un tableau aux couleurs des Wallabies, mais en l'honneur du All Blacks. Une séquence forte, qui s'est faite dans les vestiaires adverses. On vous laisse apprécier le respect qui se dégage de cette vidéo.