VIDEO. Moment très spécial avant Ecosse/All Blacks avec l'hommage appuyé à Doddie Weir

L'avant-match entre l'Écosse et les All Blacks a été marqué par l'hommage à l'ancien international Doddie Weir, atteint de la maladie de Charcot.

Ce dimanche, l'Écosse recevait la Nouvelle-Zélande à Murrayfield pour une affiche que les supporters avaient cochée sur leur calendrier depuis plusieurs mois. Le XV du Chardon n'a pas réussi à faire tomber les All Blacks pour la première fois de l'histoire malgré une grosse envie et de très beaux essais. Ils avaient pourtant à coeur d'offrir ce succès à leur supporters mais aussi à Doddie Weir. "Doddie est si spécial pour nous tous, a déclaré Ritchie via Wales Online à propos de l'ancien international écossais. La force et le courage dont il a fait preuve au cours des cinq ou six dernières années depuis son diagnostic, juste pour continuer à se battre, sont une inspiration pour tout le monde". L'ancien Lion britannique a été diagnostiqué de la maladie de Charcot en 2016.

BACK TO 2017 ⏪



Spine-tingling moment as Doddie Weir OBE presents the match ball with his sons at @BTMurrayfield. Join us #AsOne as we watch the full ‘live’ replay of Scotland v New Zealand on Facebook & YouTube now. pic.twitter.com/24hEvR91bK — Scottish Rugby (@Scotlandteam) March 27, 2020

Ce dimanche, en présence de sa femme et de ses enfants, il a de nouveau apporté le ballon du match comme il l'avait fait en 2017. Extrêmement diminué par la maladie, il n'en reste pas moins un exemple pour beaucoup. Le stade comme les joueurs des deux équipes ont tenu à le saluer avec de longs applaudissements avant que les capitaines Jamie Ritchie et Sam Whitelock ne s'approchent pour saluer sa famille et recevoir le ballon. Le XV du Chardon portait également le célèbre tartan bleu et jaune de Weir, sur ses numéros de maillot, pour souligner l'anniversaire de l'organisme de bienfaisance lancé par l'ancien deuxième ligne après son diagnostic. La My Name'5 Doddie Foundation a déjà récolté des millions d'euros pour la recherche depuis son lancement en 2016.

Le monde du rugby mobilisé pour Doddie Weir, atteint d'une maladie neurodégénérative