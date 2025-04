VIDÉO. Mais au fait, à quand remonte la dernière victoire du Stade Toulousain à Paris ?

Sur la lancée d'un début d'année 2019 stratosphérique, les coéquipiers de Cheslin Kolbe avaient pointé du doigt les lacunes du club parisien.

Le Stade Français tremble-t-il avant de recevoir le Stade Toulousain ? Revenu à 4 longueurs de la zone rouge grâce à des performances meilleures ces dernières semaines, le club ne la capitale n’a, néanmoins, pas de marge de manœuvre au moment d’accueillir le leader du Top 14.

Un Toulouse sans ses cadres, certes, mais qui possède un vivier qu’on ne présente plus et qui viendra jouer le coup à fond Porte d’Auteuil, c’est certain. Suffisant pour aller gagner partout en Top 14, cette équipe l’a prouvé.

Mais les Parisiens pourront toujours se rassurer en se disant qu’Historiquement, Jean-Bouin n’est pas un terrain qui réussit aux Toulousains. Pire que ça, même, puisque les troupes d’Ugo Mola n’y ont plus gagné depuis… 2019 !

Ce jour-là néanmoins, il n'y avait pas eu match. Sur la lancée d'un début d'année 2019 stratosphérique, les coéquipiers de Cheslin Kolbe avaient pointé du doigt les lacunes du club parisien.

Avec un paquet d'avants puissants et des 3/4 inspirés quand il le fallait, les Rouge et Noir plantaient 4 essais à rien aux hommes en rose, dont des réalisations des jeunes ailiers de l'époque, Lucas Tauzin et Matthis Lebel. Bilan ? Un cinglant 9 à 28, qui faisait tâche pour les Parisiens à la maison.

Bis repetita cette fois-ci ? Ce qui est sûr, c'est que même sans leurs cadres, les Toulousains ont appris à s'exporter plus régulièrement.

Eux qui ont déjà gagné cette saison à Vannes, Montpellier, Pau, au Racing ou à Clermont. Vous le savez, les jeunes ne sont jamais rassasiés...