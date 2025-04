Bientôt un nouveau maillot du Stade Toulousain imaginé par Thomas Pesquet ? ''Ça sera futuriste''

Le Stade Toulousain (de nouveau) à la conquête des étoiles ? Le club a fait appel à l’un de ses porte-bonheur pour son prochain maillot.

Amoureux du Stade Toulousain, vous ne pouvez avoir oublié ce maillot collector qui porta chance aux Rouge et Noir durant la campagne européenne de 2020/2021.

A la conquête de l'espace, Toulouse et Thomas Pesquet dévoilent un maillot unique [VIDEO]

Bilan ? Un titre de champion d’Europe glané face à La Rochelle, après lequel le club courrait depuis 2010. Et ce avec un maillot spécial sur les épaules, proche d’un design de super-héros, qui allait donc comme un gant à Antoine Dupont, que Matthieu Lartot surnommait alors "le Superman de Toulouse".

C’était un maillot inspiré de l’idée de l’espace, de l’exploration, avec un côté 'sortie extravéhiculaire', comme dans l’espace. "On avait fait un design avec quatre étoiles, et après leur victoire, il a fallu en ajouter une cinquième. C’était une petite touche amusante, un clin d’œil à la quête des étoiles. À l’époque, le design s’inspirait aussi d’une sorte de scaphandre, un parallèle avec l’armure d’Iron Man, même si, bien sûr, on ne pouvait pas le dire officiellement, étant donné que c’est une marque déposée de Marvel. Je me suis vraiment éclaté à faire ça."

Qui avait donc permis aux Hauts-Garonnais de toucher les étoiles, comme le voulait la campagne de publicité allant avec le maillot.

Un nouveau maillot encore plus réussi ?

Pour vous, donc, c’est une belle petite surprise qui se trame. En effet, dans une longue interview accordée au Midi-Olympique, l’astronaute Thomas Pesquet a avoué remettre le couvert.

L’ingénieur en aéronautique le plus célèbre de France, qui avait alors contribué à l’imagination de la tunique rouge et noire en 2021, en a fait de même pour un maillot qui devrait sortir ce mois-ci.

A quoi faut-il s'attendre ? "Le nouveau maillot qui arrive en avril sera aussi très joli. Je ne vais pas trop en dire pour ne pas spoiler, mais il sera dans un style cosmique, nébuleuse, avec un design encore plus futuriste", avance Thomas Pesquet. Un garçon passionné de rugby et souvent aperçu dans les travées d'Ernest-Wallon.

Portera-t-il chance aux Toulousains comme l’année du titre à huis-clos ? Une chose est sûre, si ça n’est pas le cas, le spationaute n’en refera plus. Et ce ne sont pas des paroles en l’air…