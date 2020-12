A la conquête de l'espace, Toulouse et Thomas Pesquet dévoilent un maillot unique [VIDEO]

Le Stade Toulouse a dévoilé ce lundi soir un maillot third destiné à la Coupe d'Europe et en collaboration avec Thomas Pesquet.

Dans les pensées communes, le Stade Toulouse est un ovni du rugby dans sa régularité et sa capacité à jouer un rugby plaisant. La Coupe d'Europe commence ce week-end et Toulouse se déplacera vendredi à 21 heures chez une équipe bien connue : l'Ulster.

Pour l'occasion, c'est l'habituel maillot third qui a été dévoilé et cette année, les Toulousains et leur équipementier Nike frappent un grand coup. Ce maillot rouge a été conçu en collaboration avec l'astronaute français Thomas Pesquet, toulousain et grand supporter du club, et l'ESA, l'agence spatiale européenne. L'écusson sublime rempli d'étoiles et de couleur noir et argentée rajoute une touche unique au maillot. La tenue est inspirée des combinaisons spatiales et le textile et le design technique rajoute une touche à ce maillot. Comme le dit Thomas Pesquet : "On a inclus d’innombrables détails et éléments graphiques qui renvoient à ma 1e mission spatiale, ou qui soulignent les parallèles entre rugby de haut niveau et missions d’astronaute. Avec ça le club est prêt à partir à la conquête des étoiles... de champion d’Europe ! Je le trouve magnifique, mais je suis évidemment un peu biaisé".

Cet hommage à la mission "Proxima" de Thomas Pesquet ne s'arrête pas que sur le tissu. Le maillot est orné de symboles et de détails uniques en rapport avec cette mission. Bous pourrez même y retrouver un QR Code sur chaque pièce pour vivre une expérience immersive, pilotée par Thomas Pesquet. L'équipementier Nike ne mettra à disposition 196 maillot dans des coffrets premium, l'équivalent des 196 jours passés dans l'espace pour l'astronaute. Le pack comprend une boîte numérotée, un maillot, une lettre signée de Thomas Pesquet, un certificat d'authenticité, un porte-clés collector et un sticker officiel. Le prix est aussi astronomique, puisque ce coffret vous reviendra à 196 €...

