VIDEO. La stratégie infaillible d'Antoine Dupont pour être le meilleur joueur du monde

Le demi de mêlée du Stade Toulousain et de l'équipe de France Antoine Dupont sait comment se placer sur le terrain pour être toujours efficace.

TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. Thomas Ramos magique : Toulouse met la fessée à ClermontPrécieux pour le Stade Toulousain en ce début de saison en Top 14, Antoine Dupont n'avait encore pas marqué après cinq journées. Samedi, le demi de mêlée tricolore a enfin franchi la ligne de craie face à Clermont. Une fois n'est pas coutume, le Tricolore est allé chercher cette réalisation tout seul ou presque. Bien évidemment, il a bénéficié de l'excellent travail de ses coéquipiers pour mettre les Auvergnats sur le reculoir devant leur en-but. Puis il a fait parler ses excellents appuis et sa vista pour prendre le meilleur un défenseur. Pour une fois, Dupont n'a pas eu à courir sur une longue distance ni à jouer les soutiens de luxe d'un partenaire. Une scène à laquelle il nous a si souvent habitués. Ce n'est pour rien que le numéro 9 est surnommé le ministre de l'Intérieur. Il a en effet cette faculté à être toujours bien placé pour réceptionner une passe et aller en Terre promise. Et ça, il le doit à son placement : il est toujours devant le ballon, dans le camp adverse. Une anticipation qui leur permet d'avoir toujours un temps d'avance sur la défense.

