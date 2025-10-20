VIDEO. En finesse, ce centre sud-af de 125kg qui défiera le XV de France fait voler un talonneur comme un sac de sable
Screenshot : URC
Arrivé lancé comme un Springbok, l’ancien joueur des Harlequins a littéralement catapulté le talonneur Rob Herring, avant de finir dans l’en-but.

Sur notre site, on vous a déjà parlé plusieurs fois d’André Esterhuizen, ce 3/4 centre aux airs de l’acteur de Thor, Chris Hemworth, physiquement. Avec quelques kilos en plus.

Dernièrement, le Springbok de 31 ans avouait dans un podcast être monté à 124kg (pour 1m93) sans réellement le vouloir, juste en s’entraînant normalement et en mangeant à sa faim.

Un gabarit qui permet au numéro 12 des Sharks d’être les joueurs les plus dominants physiquement de la planète, à son poste. Avec lui, il n’est pas bien difficile de gagner la ligne d’avantage ni de saccager les attaques adverses avec ses plaquages appuyés.

Désormais, à l’image de ce que l’on voit en de début de saison avec Josua Tuisova du côté du Racing 92, les Sharks se servent même de lui sur les pénalités à 5 mètres de la ligne adverse.

Ce week-end face à l’Ulster, André The Giant a d’ailleurs inscrit un essai dans cette configuration. Arrivé lancé comme un Springbok, l’ancien joueur des Harlequins a littéralement catapulté le talonneur Rob Herring, avant de finir dans l’en-but.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par The Sharks (@sharksrugby)

"André The Giant est énervé", s’exclama d’ailleurs le commentateur sud-africain. Malgré sa réalisation, le colosse des Sharks n’en a effet pas empêché la défaite de son équipe face aux Irlandais (26 à 34).

En revanche, le XV de France sait à quoi s’attendre en novembre, si jamais Esterhuizen est titulaire…

