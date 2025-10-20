VIDEO. En finesse, ce centre sud-af de 125kg qui défiera le XV de France fait voler un talonneur comme un sac de sable

Arrivé lancé comme un Springbok, l’ancien joueur des Harlequins a littéralement catapulté le talonneur Rob Herring, avant de finir dans l’en-but.

Sur notre site, on vous a déjà parlé plusieurs fois d’André Esterhuizen, ce 3/4 centre aux airs de l’acteur de Thor, Chris Hemworth, physiquement. Avec quelques kilos en plus.

Dernièrement, le Springbok de 31 ans avouait dans un podcast être monté à 124kg (pour 1m93) sans réellement le vouloir, juste en s’entraînant normalement et en mangeant à sa faim.

CHAMPIONS CUP. André Esterhuizen, ''le géant'' Springbok qui pourrait bien marcher sur la défense de Toulouse

Un gabarit qui permet au numéro 12 des Sharks d’être les joueurs les plus dominants physiquement de la planète, à son poste. Avec lui, il n’est pas bien difficile de gagner la ligne d’avantage ni de saccager les attaques adverses avec ses plaquages appuyés.

Désormais, à l’image de ce que l’on voit en de début de saison avec Josua Tuisova du côté du Racing 92, les Sharks se servent même de lui sur les pénalités à 5 mètres de la ligne adverse.

VIDÉO. André Esterhuizen marche sur ''le courageux'' Mike Brown pour le ''presque essai'' du week-end

Ce week-end face à l’Ulster, André The Giant a d’ailleurs inscrit un essai dans cette configuration. Arrivé lancé comme un Springbok, l’ancien joueur des Harlequins a littéralement catapulté le talonneur Rob Herring, avant de finir dans l’en-but.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Sharks (@sharksrugby)

"André The Giant est énervé", s’exclama d’ailleurs le commentateur sud-africain. Malgré sa réalisation, le colosse des Sharks n’en a effet pas empêché la défaite de son équipe face aux Irlandais (26 à 34).

En revanche, le XV de France sait à quoi s’attendre en novembre, si jamais Esterhuizen est titulaire…