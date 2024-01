VIDÉO. André Esterhuizen marche sur ''le courageux'' Mike Brown pour le ''presque essai'' du week-end

André Esterhuizen a encore fait parler sa puissance ce week-end. Même Mike Brown en a fait les frais.

En France , son dossier revient sur pas mal de tables de dirigeants du Top 14 en ce moment. La raison ? André Esterhuizen arrive en fin de contrat à l’issue de la saison et son profil, très rare, est extrêmement recherché.

Et pour cause, le colosse de 29 ans est une arme de destruction massive lorsqu’il vient défier la zone du 10 adverse (son activité favorite), avec, en sus, de bonnes mains, un pied gauche intéressant et une rudesse à toute épreuve.

Son surnom ? The Giant. Il faut dire que le monstre des Harlequins culmine à 1m93 pour 116kg et joue… premier centre. Un physique proche de celui de Duane Vermeulen qui évolue donc au milieu du terrain et qui n’a, qu’on se le dise, pas d’équivalent en termes de proportion à son poste sur la scène européenne.

Un cul, une action folle, puis une boulette

Ce week-end, malgré la défaite de son équipe à domicile face à Leicester (19 à 20), il a encore été l’un des éléments les plus en vue et a fait beaucoup souffrir La Défense des Tigers. La preuve avec cette charge directement après mêlée, où l’ancien des Sharks transperçait le rideau adverse grâce à son gaz, avant de traverser un certain Mike Brown

Malgré tout "le courage" qui le caractérise, l’ancien arrière de l’équipe d’Angleterre n’a rien pu faire face au colosse de Pofchestroom, lancé à toute berzingue. Le hic ? C’est que l' essai d'Esterhuizen, inscrit 30 mètres plus loin, a finalement été refusé. Au départ de l'action, ce dernier s'avance trop et prend le ballon dans la zone des 5 mètres entourant la mêlée. D'où sa prise de balle très rapide qui surprend les défenseurs adverses...