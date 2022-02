VIDEO. Cocorico ! La France réalise l’exploit et devient championne d’Europe de rugby-fauteuil

Ce samedi 26 février, l’équipe de France de rugby-fauteuil a vaincu la Grande-Bretagne sur un score étriqué de 44 à 43. Les Bleus sont champions d’Europe.

Il n’y a pas plus petit écart. Une finale remportée sur le score de 44 à 43 qui laisse entrevoir des rêves dorés. Ce samedi 26 février, les Bleus du rugby-fauteuil sont champions d’Europe pour la première fois de leur histoire. Une performance majuscule puisqu’elle est glanée face à la Grande-Bretagne. Cador de la discipline, les Britanniques étaient les triples tenants du titre ainsi que les champions paralympiques en date à Tokyo. Comment le rugby fauteuil a redonné espoir à Corentin Le Guen après son accident ? [VIDÉO]

Le capitaine Jonathan Hivernat évoque ses sentiments liés à ce titre auprès de L’Équipe. Il dit : “C'est incroyable, même pas palpable. Je n'arrive pas à réaliser. C'est une énorme fierté. [...] J'ai levé la tête, regardé le score et j'ai ressenti un gros bug … ” Malgré l’euphorie de l’instant, son coéquipier Cédric Nankin s’imagine déjà quelques années plus tard. À 37 ans, il rêve de l’or paralympique. Au micro de France Télévision, il confirme : “Pour 2024, on va chercher l’or. On va montrer qu’on est là et qu’on en est capable.”

🇫🇷 Revivez la finale de l'équipe de France de rugby handisport !

🏉 La France est championne d'Europe !#TLS #Handisport pic.twitter.com/Nr3L8xk1sa — francetvsport (@francetvsport) February 26, 2022

Toujours dans les colonnes du quotidien sportif, Jonathan Hivernat revient également sur le déroulement du match. Face à une équipe britannique de haut-niveau, les Bleus ont su garder la tête froide pour s’assurer la victoire. Le Toulousain livre son analyse de la rencontre : “Dans le premier quart-temps, on a assuré en attaque. On a mis une pression de fou en défense. On a récupéré pour avoir +4 points à la mi-temps après le second quart-temps. Après on a géré, l'équipe britannique a changé. Ils ont insufflé une ligne qui nous a fait mal et ça a été chaud.” Mais, même dans la douleur, les Bleus n'ont pas lâché et réalisent une performance qui fera date. En espérant que leurs homologues du XV, des U20 et des féminines suivent leur exemple.