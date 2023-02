VIDEO. C'est passé inaperçu mais le Portugal a rousté la Roumanie ce week-end !

Dimanche, le Portugal recevait la Roumanie dans la poule B du Rugby Europe Championship. Score final : 38 à 20 !

C’était l’un des chocs du week-end dans le Rugby Europe Championship. Cette compétition plus connue du grand public sous le nom de Tournoi des 6 Nations B et qui mettait aux prises les 4 grosses équipes du moment dans ce format à 8 sélections. Après l’Espagne vs Georgie soldé par une large victoire des Lelos samedi (3 à 41), le Portugal recevait la Roumanie dimanche pour s’offrir une demi-finale à domicile. Et même si leur statut a désormais changé depuis leur qualification au Mondial 2023, les coéquipiers de la fusée dacquoise Rodrigo Marta ont une nouvelle fois répondu présent et impressionné.

RUGBY. Facteur X du Portugal et meilleur marqueur de la Nationale, qui est la flèche Rodrigo Marta ?Surpris d’entrée par un essai roumain, les Portugais ont répondu dans la foulée à leur opposant, jusqu’à l’étouffer. Emmenés par leur jeu de mouvement toujours aussi séduisant, les ouailles de Patrice Lagisquet ont planté 5 essais aux hommes de l’Est, dont 2 par des joueurs évoluant en France. Jusqu’à récolter un bonus offensif et passer près de 40 points a leur opposant, ce qui marque les esprits, à tout juste un peu plus de 6 mois du Mondial. Dans deux semaines, les Loups recevront donc l’Espagne, avant de pourquoi pas envisager une finale face à la Géorgie le week-end suivant. Qui permettrait aux Portugais de savoir encore un peu plus où ils en sont réellement sur l’échiquier international, au moment où l’on se parle…