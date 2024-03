Van der Merwe, Aki, Lamaro… Des Irlandais au rendez-vous et des Italiens surprenants dominent notre XV du Tournoi

Avec un deuxième sacre pour l’Irlande, la belle surprise italienne, des Anglais et des Français sur courant alternatif… Notre XV de ce Tournoi des 6 Nations réserve quelques surprises.

Domination Irlandaise

Après une nouvelle désillusion en quart de finale de Coupe du Monde, le XV du Trèfle remporte son deuxième sacre à la suite dans ce Tournoi. Un résultat logique, même si les hommes d’Andy Farrell se sont montrés moins impressionnants que lors de la précédente édition, avec une défaite face aux rivaux Anglais.

Des joueurs cadres de la formation irlandaise ont confirmé leur forme du moment. Tadhg Beirne, s’est montré décisif avec une belle activité en touche et des courses tranchantes (notamment contre le XV de France). Jamison Gibson-Park a accéléré le jeu, tout en réalisant 3 passes décisives. Bundee Aki a également effectué des performances dignes de son niveau lors du dernier mondial, ce qui lui vaut cette place, malgré les très belles prestations d’Ollie Lawrence.

Le talonneur Dan Sheehan s’est aussi illustré avec une grosse activité, récompensée par 5 essais. Le joueur du Leinster est le co-meilleur marqueur de la compétition, à égalité avec le surpuissant ailier écossais Duhan Van der Merwe.

La sensation italienne

Avec 2 victoires face à l’Ecosse et le Pays de Galles, un match nul contre la France et une défaite accrochée contre l’Angleterre. Michele Lamaro peut penser que la Squadra Azzura réalise « le meilleur tournoi de son histoire » (au micro de Sky Sport).

Le troisième ligne fait partie des symboles de cette Italie avec un pack dominant et agressif en défense (il termine meilleur plaqueur de la compétition avec 103 plaquages). Ses coéquipiers Danilo Fischetti et Federico Ruzza, très en vue lors de ce 6 Nations, intègrent également notre XV type.

Dans la ligne d’arrière, le polyvalent Tommaso Menoncello a réalisé une performance majuscule contre le XV de France. On aurait pu citer son partenaire Monty Ioane, décisif face au Pays de Galles, ou encore le centre et régulateur du système de Gonzalo Quesada, Juan Ignacio Brex.

Des Bleus mitigés

Avec une lourde défaite à domicile face au XV du trèfle d’entrée de jeu, les coéquipiers de Charles Ollivon, ont entamé le Tournoi de la plus mauvaise des manières. Un joueur s’est cependant distingué, même lors du match brouillon contre l’Ecosse ou de la déconvenue face à l’Italie : François Cros.

Le troisième ligne n’a jamais baissé de régime, en enchaînant les tâches défensives, les courses, les rucks. Une valeur sûre, tout comme la précision face aux perches de Thomas Ramos. Alternant entre le poste d’arrière et d’ouvreur, le Toulousain n’a pas tremblé pour la pénalité de la gagne face aux Anglais. Il termine meilleur scoreur avec 63 points inscrits.

Uini Atonio rentre aussi dans l’équipe type de ce 6 Nations. A 33 ans, le pilier rappelé par Fabien Galthié est monté en puissance. Le Rochelais s’est montré (une fois de plus) indispensable avec le maillot bleu.

Pour compléter ce XV du Tournoi, l’Anglais Ben Earl et les Ecossais Duhan Van der Merwe et Huw Jones ont enchaîné des performances et des actions de grande classe. De bon augure pour la tournée à venir des Lions Britanniques. Pour finir, un Gallois figure dans cette équipe, malgré la dernière place du XV du Poireau. Le jeune arrière Cameron Winnett fait partie des révélations de la compétition, très adroits sous les ballons hauts et auteur de belles relances.